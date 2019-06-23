«Будет напоминать осень»: какую погоду ждать жителям Центральной России на следующей неделе

Начиная с понедельника, 24 июня, температура в Москве и соседних регионах начнёт снижаться. Об этом сообщили опрошенные RT синоптики. Они подчеркнули, что после аномально жарких первых трёх недель июня такое похолодание покажется весьма ощутимым. Вместе с тем показатели не будут сильно отличаться от нормы для этого времени года — температура упадёт до +18...+19 °С. По словам метеорологов, возвращения жаркой погоды стоит ждать в июле-августе.

В центральной части России на предстоящей неделе ожидается похолодание. Так, согласно данным Гидрометцентра России, в Москве температура снизится с +24…+26 °С в понедельник, 24 июня, до +18…+19 °С в субботу, 29 июня.

«В понедельник ещё тёплые +24...+26 °С, даже до +28 °С. В последующем начинается понижение температуры, к концу рабочей неделе, в пятницу, мы прогнозируем, что будет от +17 °С до +22 °С, а в субботу — на градус ниже. В основном будет +18...+19 °С», — сказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Тем не менее температура, которая установится в Москве и соседних областях, незначительно отличаться от нормы, пояснил синоптик.

«Конечно, эта температура существенно отличается от той жаркой июньской погоды, но мы сейчас возвращаемся в свой обычный режим. Даже тот температурный фон, о котором я говорил в конце недели, на самом деле будет отличаться всего на два градуса от нормы со знаком минус, но покажется, что произошло похолодание, потому что все москвичи и жители соседних областей привыкли к жаркому режиму», — добавил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что такая перемена погоды связана с тем, что на Центральный регион России перестаёт оказывать воздействие антициклон, мешавший воздушным массам с умеренной температурой прийти в регион.

«Будут поступать естественные воздушные массы с северо-запада, из Скандинавии, Северной Атлантики, и даже с севера. С четверга на пятницу более заметно будет арктическое вторжение, но сейчас Арктика тёплая, летняя», — пояснил синоптик.

Он также сообщил, что с четверга, 27 июня, сильно понизится давление, из-за чего увеличится облачность, однако осадки не усилятся.

«С четверга на пятницу давление понизится на 15—20 мм ртутного столба. Небольшие облака будут уже и в первой половине недели, во второй половине более облачная погода, но сильных осадков пока не прогнозируем», — сказал Вильфанд.

При этом май и значительная часть июня были теплее, чем обычно в это время года, отметил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Май и практически большая половина июня были очень тёплые. Всего один день был, когда среднесуточная температура была ниже нормы на один градус. Остальное — выше нормы, даже почти целая неделя набралась, когда на семь градусов и более выше нормы», — сказал он в беседе с RT.

© Зыков Кирилл / Агентство городских новостей «Москва»

Так, 22 июня температура в Москве составила 33 °С, в связи с чем власти столицы организовали раздачу воды на станциях метро и МЦК. Из-за жары компания «Аэрофлот» отменила 13 обратных рейсов в Шереметьево.

Однако период жаркой и засушливой погоды в Центральной России заканчивается, заявил RT ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Период жаркой и засушливой погоды заканчивается в Центральной России. Впереди нас ждёт мощное ультраполярное вторжение, которое буквально ввергнет регион в настоящую осень», — сказал он.

Он отметил, что в четверг, 27 июня, согласно прогнозам, по Восточно-Европейской равнине начнёт распространяться циклон, который принесёт дожди до конца следующей недели.

«Четверг — перестроечный день. Начиная с пятницы прорвётся на простор Русской равнины ныряющий северо-атлантический циклон. Он будет поливать столицу в последующие три дня холодными обложными дождями, выпадет как минимум 25 мм, или треть месячной нормы. Температура резко понизится, будет напоминать осень», — подчеркнул синоптик.

Возвращение жары

Цыганков отметил, что жара может вернуться в центральную часть России из Африки, Азии и с Ближнего Востока.

«Африка очень жаркая — там под +47 °C, Индия, Пакистан, Ирак — жара +43 °C, в любое время эта жара может быть вытащена к нам, нас Арктика чуть-чуть охладила, но как только следующий циклон придёт, опять жару вытащит», — пояснил синоптик.

Вильфанд уточнил, что возвращения жаркой погоды стоит ожидать в июле.

«В последующем жаркая погода вернётся в июле. Но в течение июля и августа всё равно прогнозируем средние температуры выше нормы. Это не значит, что каждый день будет очень жарким, будут периоды жаркой погоды с понижением, с периодами прохладной и дождливой погоды», — заключил он.