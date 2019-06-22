Спасатели предупредили о жаре до +34 °С в Оренбургской области

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Спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Оренбургской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о жаре до +34 °С в Оренбургской области
  • © Patrick Seeger/dpa
  • globallookpress.com

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 23 июня, ожидается температура воздуха выше +30 °С, местами +34 °С. Не исключена возможность грозы.

В МЧС призвали граждан проявлять внимательность и осторожность. На улицу желательно не выходить без головного убора или зонта.

Водителям рекомендуют включать кондиционер в автомобиле.

13 июня URA.RU сообщало, что в Курганской области объявлено штормовое предупреждение.

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