В Курганской области объявили штормовое предупреждение

В Курганской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает URA.RU.

«В ночь на 14, 15, 16 июня местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами до -2 ˚С», — заявили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дневные температуры не превысят +20 ˚С.

В течение всех трёх дней ожидаются небольшие дожди.

«Специалисты напоминают, что понижение температуры воздуха может привести к повреждению, а также к частичной гибели сельскохозяйственных культур», — говорится на сайте администрации Кургана.

10 июня progorod43.ru сообщало о ветре до 20 м/с в Кировской области.