Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернётся тепло

Тепло и свежий воздух из Средиземноморья придут в Центральную Россию в конце следующей недели, передаёт РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

Как отмечается, решающую роль сыграет зарождающийся южноевропейский антициклон.

«Он принесёт и тепло, и свежий воздух средиземноморского происхождения. Но только в конце следующей недели», — говорится в сообщении.

В свою очередь, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что постепенное потепление в столице ожидается к концу текущей недели.

По прогнозам синоптиков, дневная температура к выходным повысится до +19 °C, будет преобладать переменная облачность.

30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.

31 июля воздух в городе прогреется до +14 °С.