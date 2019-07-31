Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернётся тепло
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Как отмечается, решающую роль сыграет зарождающийся южноевропейский антициклон.
«Он принесёт и тепло, и свежий воздух средиземноморского происхождения. Но только в конце следующей недели», — говорится в сообщении.
В свою очередь, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что постепенное потепление в столице ожидается к концу текущей недели.
По прогнозам синоптиков, дневная температура к выходным повысится до +19 °C, будет преобладать переменная облачность.
30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
31 июля воздух в городе прогреется до +14 °С.