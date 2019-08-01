Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве в ближайшие выходные.

«Ожидается повышение температуры, то есть в выходные у нас уже таких значительных дождей не будет, ночью будет потеплее, в Москве это где-то +10...12 ˚С, дневная температура в городе будет в пределах +17...19 ˚С. Это выше, чем сейчас, но пока ещё температура в целом остаётся ниже климатической нормы, но не на 6-7 ˚С, как было в последних числах июля, а уже на 3-4 ˚С», — заявила синоптик.

Она сообщила, что на следующей неделе сохранится тенденция незначительного повышения температуры.

«На следующей неделе существенного повышения температуры не ожидается. Местами небольшие кратковременные дожди сохранятся. Характер погоды останется таким же, как и в выходные дни», — рассказала Позднякова.

Ранее синоптики сообщили, что тепло и свежий воздух из Средиземноморья придут в Центральную Россию в конце следующей недели.