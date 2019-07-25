Синоптики рассказали о холодном фронте в Москве

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Анна Лушникова
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ждать жителям столицы на предстоящей неделе.
Синоптики рассказали о холодном фронте в Москве
  • РИА Новости

«В пятницу и субботу к нам вернётся летнее тепло, причём такое, которого в июле ещё не было. Июль у нас холодный и дождливый. В пятницу и субботу ночью +14…+17 °С, днём +26…+29 °С, будет солнечный фон погоды, без осадков. Это самые высокие показатели месяца. На этом ставим жирную точку — больше таких температур не будет. Начиная с воскресенья будет прорываться холодный фронт. Днём посвежеет до +18…+23 °С», — рассказал синоптик.

Тишковец также отметил, что на следующей неделе ожидается «ультраполярное вторжение в тыловой части циклона».

«В Карском море открываются так называемые железные ворота, и к нам начнёт стремительно проникать холодный арктический воздух. Температура резко упадёт, ко вторнику и среде, ночами +3…+8 °С и днём +10…+15 °С. Это показатели конца сентября — начала октября. По климату последний раз нечто подобное именно в конце июля было в семидесятых годах. То есть такого рода ультраполярные условия случаются один раз в 50—100 лет. Это очень необычное явление. Но в следующие выходные лето вернётся, но уже в августовском варианте: +20…+22 °С, умеренное, скромное тепло», — заключил он.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве в четверг, 25 июля, ожидается +25 °C.

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