Синоптики рассказали об аномальной погоде в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT, что в стране в настоящее время наблюдается существенно аномальная погода.

«По ощущениям понятно, что сейчас холодная для этого времени погода... Температура ниже нормы примерно на 7,5 °С. Для малоизменчивой погоды летом это очень большая величина. Такая ситуация встречается крайне редко — примерно не более чем в 5% случаев для конца июля и начала августа», — сказал синоптик.

По его словам, это связано с тем, что над Уралом проходит «хорошо выраженный высотный циклон».

«Холодный полярный арктический воздух вторгается по западной периферии этого циклона на европейскую территорию России. Такая холодная погода характерна для Северо-Западного, Центрального, Приволжского федеральных округов, она будет длиться достаточно долго. В первую неделю августа погода будет ниже нормы на 5—8 °С во всех этих регионах. На юге России, конечно, будет теплее… Эта погода существенно аномальная. Похолодание, которое сейчас наблюдается, — редко встречающееся событие», — отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что последний день июля стал самым холодным в Москве по меньшей мере за 70 лет.