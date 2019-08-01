Последний день июля стал самым холодным в Москве как минимум за 70 лет

Последний день июля стал самым холодным в Москве по меньшей мере за 70 лет, передаёт РИА Новости со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Накануне максимальная температура воздуха в Москве достигла всего +14,7 °С. Таким образом, последний день июля стал самым холодным как минимум за 70 лет в Москве», — сказал он.

По словам синоптика, в четверг, 1 августа, будет немного теплее, воздух в столице может прогреться до +16 °С.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что тепло придёт в Центральную Россию в конце следующей недели.

Академик РАН Владимир Мельников в беседе с URA.RU прокомментировал похолодание в различных регионах.