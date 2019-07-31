В Гидрометцентре рассказали о погоде в регионах в начале августа

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в регионах в начале августа.

1 и 2 августа в Центральном федеральном округе ожидается небольшой дождь. Дневная температура составит преимущественно +12...+18 ˚С.

Сохранится северо-западный ветер, местами с порывами 1 августа до 12—17 м/с.

3 и 4 августа в средней полосе станет немого теплее — температура приблизится к отметке +20 ˚С. В ночное время — около +10 ˚С. Облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь.

1 августа в Адыгее, 1—2 августа в Краснодарском крае прогнозируется ливневый дождь, гроза, ветер 15—20 м/с.

В первых числах августа дожди возможны и на Урале.

Со своей стороны, сотрудник ФГБУ «Гидрометцентр России» Геннадий Елисеев заявил, что в настоящее время над европейской территорией страны стоит высотная ложбина, а также «крутится циклон», который закачивает холодный воздух.

«Жара при этом идёт на Западную Европу, а холод — на европейскую территорию РФ. Это 2010 год наоборот. Тогда жара на нас шла», — цитирует синоптика телеканал «360».

Ранее академик РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников прокомментировал похолодание в регионах России.