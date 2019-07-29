«Город прогревается очень медленно»: до конца недели в Москве сохранится аномально холодная погода

Понедельник, 29 июля, может стать самым холодным днём для этой даты с начала века. Температура не превысит отметки +18 °C. Аномальная прохлада продержится до выходных, после чего воздух начнёт медленно прогреваться, однако не исключены дожди. Синоптики отмечают, что и в августе не ожидают сильной жары, однако столбики термометров могут достигнуть среднегодовых значений.

Понедельник, 29 июля, может стать самым холодным днём для этой даты с начала века. Как сообщили в центре погоды «Фобос», столбики термометров достигнут отметки +13...+18 °C.

«В Москве ожидается +15...+17 °C. Ниже нормы на девять градусов, ожидаем рекорд этого века — самый холодный день для этой даты», — передает РИА Новости слова сотрудника «Фобоса» Александра Синенкова.

Температура в этот день вполне может обновить и более старый рекорд — за последние 70 лет в столице в конце июля столбики термометров ни разу не опускались ниже +15 °C.

Специалисты сообщают, что пасмурная погода продержится в столичном регионе всю неделю. Во вторник и среду ожидаются сильные осадки и ветер. К тому же эти дни могут стать самыми холодными в этом месяце и побить температурный рекорд 1977 года для этих чисел июля.

К середине недели температура может опуститься ниже +10 °C в дневное время, ночью ожидается, что столбики термометров упадут до +8 °C. Относительное выправление ситуации ожидается к выходным: воздух прогреется до +17...+22 °C. Однако синоптики не исключают, что и в конце недели также пройдут дожди.

Москва будет отогреваться очень медленно, считает ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Завтра будет прохладная ночь, в Москве температура будет ниже десяти градусов. Днём будет много облаков, даже местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура будет всего лишь +13...+15 °C, по области — +10...+15 °C. Вся неделя получается прохладной, затем рассчитывают на небольшой прогрев, но очень медленный. Всё равно температура к концу недели даже нормы не достигнет — она останется на уровне +15...+20 °C к выходным», — рассказала эксперт в разговоре RT.

Вдобавок ко всему на этой неделе ожидается крайне низкое атмосферное давление, а пик понижения придётся на 31 июля.

«Практически всю неделю атмосферное давление у нас будет ниже климатической нормы. И самое низкое давление, как и самая низкая температура, у нас будет 31 числа. Давление будет на 7—9 единиц ниже климатической нормы, а потом начнёт медленно, но повышаться», — рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Она также отметила, что не ожидает рекордно высоких температур в оставшиеся недели лета, хотя погодная ситуация в августе вполне может нормализоваться и вернуться к стандартным показателям.

«Что касается температурных рекордов и экстремально высокой температуры, я очень сомневаюсь, чтобы мы их перекрыли, потому что в прошлые годы у нас наблюдались очень высокие температуры. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, экстремально высоких значений температуры у нас в августе не ожидается. Но это не значит, что температура не будет такой, какой она в принципе должна быть в августе. Для середины августа максимальная температура должна колебаться в пределах +22...+23 °C, ночная — в пределах +10...+12 °C. И не исключено, что именно такая погода в августе нас и ожидает», — считает эксперт.

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Между тем в Европе сейчас установилась аномально жаркая погода. В Германии были зафиксированы два температурных рекорда за два дня. В среду, 24 июля, температура +40,5 °C была отмечена в Гайленкирхене, а уже в четверг, 25 июля, синоптики зарегистрировали температуру +41,5 °C в городе Линген.

В тот же день, 25 июля, рекордная температура установилась в Париже: столбик термометра поднялся до отметки +42,4 °C — и это стало самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений. Кроме того, температурные рекорды обновились ещё в 50 городах Франции.

Такие критические погодные колебания обусловлены изменением характера движения воздушных масс, считает Татьяна Позднякова.

«Если раньше воздушные массы следовали с запада на восток, то сейчас идёт движение вдоль меридианов. Тёплый влажный воздух с Тихого океана проникает далеко на север, холодный воздух с полюса проникает далеко на юг. И те жара и ливни, которые есть у нас сейчас, — это как раз проявление меридианных процессов», — пояснила она в беседе с kp.ru.

Причиной похолодания в европейской части России стал циклон, принёсший воздушные массы из центральных районов Арктики. Эксперты называют это явление «ультраполярным вторжением». Арктический воздух, продвигаясь на юг, теснит тепло к западным границам европейской части России.