Синоптики предупредили о температурном антирекорде в Москве
- РИА Новости
Как отмечается, вторник и среда станут самыми пасмурными, дождливыми, ветреными и холодными днями месяца.
По прогнозам синоптиков, ночью воздух остынет до +4…+9 °C, днём столбики термометра покажут +9…+14 °С, что напоминает по климату конец сентября — начало октября.
Метеорологи отмечают, что за последние 70 лет дневная температура в столице в это время никогда не опускалась ниже +15 °C, а ночные показатели так низко падали полвека назад — в 1970-х годах.
Ранее сайт «Москва 24» передавал, что тенденция к похолоданию продолжится до 31 июля.