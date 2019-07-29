Синоптики предупредили о температурном антирекорде в Москве

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Температура воздуха в Москве к середине недели может опуститься до +4 °С, сообщают «Метеовести» со ссылкой на данные центра погоды «Фобос».
Синоптики предупредили о температурном антирекорде в Москве
  • РИА Новости

Как отмечается, вторник и среда станут самыми пасмурными, дождливыми, ветреными и холодными днями месяца. 

По прогнозам синоптиков, ночью воздух остынет до +4…+9 °C, днём столбики термометра покажут +9…+14 °С, что напоминает по климату конец сентября — начало октября.

Метеорологи отмечают, что за последние 70 лет дневная температура в столице в это время никогда не опускалась ниже +15 °C, а ночные показатели так низко падали полвека назад — в 1970-х годах.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что тенденция к похолоданию продолжится до 31 июля. 

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