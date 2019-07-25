В Германии зафиксирован новый температурный рекорд

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В немецком городе Линген температура воздуха поднялась до +42,6 °C, что является самым высоким показателем для Германии за всю историю метеонаблюдений.
В Германии зафиксирован новый температурный рекорд
  • ©pixabay.com

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице метеорологической службы в Twitter.

Ранее специалисты Метеорологической службы Германии сообщили, что 24 июня на западе страны температура воздуха поднялась до +40,5 °C.

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