В Германии зафиксирован новый температурный рекорд
В немецком городе Линген температура воздуха поднялась до +42,6 °C, что является самым высоким показателем для Германии за всю историю метеонаблюдений.
- ©pixabay.com
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице метеорологической службы в Twitter.
Ранее специалисты Метеорологической службы Германии сообщили, что 24 июня на западе страны температура воздуха поднялась до +40,5 °C.
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