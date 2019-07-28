Синоптики предупредили о похолодании в Москве 29 июля
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Отмечается, что переменчивость погоды в городе объясняется влиянием циклонов и сменой фронтов.
«В Москве и Московской области температура воздуха будет опускаться ниже среднего минимума июля. В отдельных районах столицы столбики термометров покажут до +9 °С», — уточняется в тексте.
Тенденция к похолоданию продолжится до среды — температура воздуха не превысит отметки +17 °С.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прокомментировала сообщения СМИ об ожидающемся рекордном понижении температуры 30—31 июля в столице.
В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московской области в конце июля.