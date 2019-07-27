Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве

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Температура в Москве 30—31 июля опустится до +11...+16 °C, похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней. Об этом рассказал руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

«30 и 31 июля будут аномально холодными. Обычно эти дни июля в Москве по климатическим меркам — самые тёплые дни лета. Но в этом году наоборот — ночные температуры +5...+10 °C, а днём всего лишь +11...+16 °C, что на 9 градусов ниже климатической нормы», — цитирует его ТАСС.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, что на следующей неделе ожидается «ультраполярное вторжение в тыловой части циклона».

Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.

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