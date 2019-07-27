Синоптики рассказали о похолодании в Москве на следующей неделе

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Кирилл Горшенин
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT прокомментировала сообщения СМИ об ожидающемся рекордном понижении температуры 30—31 июля в Москве.
Синоптики рассказали о похолодании в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

«Никаких рекордов ни 30-го, ни 31-го числа не будет. Рекорды отмечаются либо по минимальной, либо по максимальной температуре. По максимальной мы точно не ждём рекорда, по минимальной (около +7 °C), я думаю, в Москве рекорда тоже не будет», — объяснила синоптик.

Она добавила, что Москву на следующей неделе действительно ожидает приближение холодного фронта, перед которым будут тёплые выходные.

«В выходные дни будет великолепная погода, температура воздуха в Москве около +28 °C. 28 июля во второй половине дня характер погоды будет меняться, увеличится облачность, не исключены местами небольшие дожди... Начиная с понедельника температура будет существенно понижаться. Уже в понедельник минимальная температура будет в пределах +10 °C, дневная температура +15…+17 °C, в последующие сутки будут более низкие температуры и в ночные часы, и в дневные», — рассказала Позднякова.

Ранее Гидрометцентр предупредил о понижении температуры в Москве 30—31 июля. Сообщалось, что похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней. 

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