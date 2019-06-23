Синоптики предупредили об «ультраполярном вторжении» в Москву

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал о погоде на следующей неделе в Москве.
Синоптики предупредили об «ультраполярном вторжении» в Москву
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В конце предстоящей недели в Москве наступит осень, период жаркой и засушливой погоды в Центральной России завершается», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что среднемесячная температура превышает климатическую норму на 4 °С, выпало 17% месячной нормы остатков.

«А впереди нас ждёт мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень», — сообщил синоптик.

Согласно прогнозу, в первые дни предстоящей недели ночами ожидается до +13 °С, днём — +21...+24 °С.

По его словам, «сенсация в погоде ожидается в конце недели»: 28 июня, в пятницу,«на просторы Русской равнины прорвётся ныряющий североатлантический циклон, который три дня будет поливать столицу холодными обложными дождями, в результате которых выпадет как минимум 25 мм осадков, или треть месячной нормы».

«В ночные часы воздух остынет до +5...+10 °С, а днём столбики термометров будут колебаться от +12 °С до +17 °С, что соответствует многолетним параметрам сентября», — заключил Тишковец.

9 июня температура в Москве побила рекорд 1999 года.

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