«Погода будет соответствовать 20-м числам сентября»: синоптики оценили вероятность похолодания в Москве

После тёплых выходных 27—28 июля в Москву придёт существенное похолодание, однако оно не будет рекордным, сообщили синоптики. Ранее в Гидрометцентре заявили, что ночная температура воздуха 30—31 июля может побить исторический минимум 1977 года, когда воздух остыл до +7 °С. По мнению специалистов, похолодание продлится до второй половины следующей недели и будет соответствовать погоде 20-х чисел сентября.

В Москве с понедельника, 29 июля, установится аномально холодная для этого времени года погода. Об этом сообщили в Gismeteo. Поясняется, что это произойдёт из-за полярного циклона, который принесёт в регион воздух из Арктики.

«Влияние на погоду окажет полярный циклон. Он принесёт холодный воздух из центральных районов Арктики. В Москве резко похолодает. Установится аномальная для «макушки лета» очень холодная погода с дневной температурой +11…+16 °С», — говорится на сайте Gismeteo.

Такая температура будет держаться всю предстоящую неделю. В то же время на выходных, 27—28 июля, погода установится тёплая. Потепление началось ещё в пятницу, 26 июля, — этот день стал самым жарким с начала месяца. Воздух прогрелся до +27,7 °С.

Как отметили в Gismeteo, это связано с действием антициклона, который стал причиной рекордной жары в европейских странах. Так, в Нидерландах был побит 75-летний рекорд, а в Бельгии полуторавековой. В Париже зафиксировали температуру +41 °С, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений. В связи с этим МИД России предупредил россиян об аномальной жаре и призвал находящихся в этих странах пережидать высокую температуру в помещениях.

«Германия, Дания, Нидерланды, Франция — сохраняется аномально жаркая погода с температурой воздуха +38…+40 °C; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице», — говорится в Twitter департамента ситуационно-кризисного центра МИД.

#Германия#Дания # Нидерланды # Франция – сохраняется аномально жаркая погода с температурой воздуха 38-40°C; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице pic.twitter.com/KQFCwiJpV6 — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) July 26, 2019

Об аномальных холодах на следующей неделе в Москве сообщили и в Гидрометцентре России. Руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Александр Голубев допустил, что будет побит исторический минимум температуры, установленный в 1977 году.

«30 и 31 июля будут аномально холодными. Обычно эти дни июля в Москве по климатическим меркам — самые тёплые дни лета. Но в этом году наоборот: ночные температуры +5…+10 °С, а днём всего лишь +11…+16 °С, что на 9 °С ниже климатической нормы, — приводит его слова ТАСС. — Самые холодные ночи для этих дней были зафиксированы в 1977 году, когда температура составила +7…+7,5 °С. Не исключено, что именно в этот раз будут перекрыты абсолютные минимумы».

А 24 июля в Гидрометцентре предупреждали, что на северо-востоке европейской части России и вовсе может выпасть мокрый снег.

«Северная часть европейской территории России, освободившись от циклонов, окажется во власти холодного воздуха с самого Северного полюса уже в субботу, там температура понизится на 5—7 °С. На северо-востоке региона местами возможны осадки в виде мокрого снега», — говорится на сайте организации.

«Думаю, что никаких рекордов не будет»

Однако в Росгидромете сомневаются, что дневная температура 30—31 июля снизится до +11 °С. Заместитель начальника ситуационного центра ведомства Анатолий Цыганков в разговоре с RT рассказал, что, согласно их прогнозу, воздух охладится до +16…+17 °С.

«Похолодание действительно будет, южный циклон выходит на Урал, а над Петербургом стоит антициклон. И вот они друг с другом начинают закачивать нас холодным воздухом: вторник, среда, четверг. Температура реально понизится до +16 °C. +11 °C — это, конечно, слишком, но +16...+17 °C будет», — сообщил он.

По данным Росгидромета, которые приводит Цыганков, похолодание продержится три-четыре дня.

В столь резком падении температур сомневается и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По её мнению, обновление рекорда минимальной ночной температуры маловероятно.

«В отдельные годы, когда у нас в последних числах июля наблюдалась низкая ночная температура, была довольно высокая дневная, потому что было много солнца, всё-таки июльское солнце способно было прогревать воздух. Поэтому я думаю, что никаких рекордов ни 30-го, ни 31-го числа не будет», — сказала она RT.

При этом первых перемен в погоде Позднякова ожидает уже в течение воскресенья, 28 июля.

«Завтра во второй половине дня характер погоды будет меняться, увеличится облачность, не исключены местами небольшие дожди. К нам будет приближаться холодный атмосферный фронт, за которым без особых катаклизмов придёт более холодный воздух, потому что в основном процесс похолодания придётся на ночные часы», — подчеркнула она.