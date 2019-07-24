Циклоны и арктическое вторжение: какая погода ожидает жителей столичного региона в конце июля

Дождливый период в Москве и области продолжится после короткого перерыва. В среду в столице пройдут дожди, столбики термометра поднимутся до +21…+23 °С. Ближе к выходным осадки прекратятся, а суббота может стать самым тёплым днём июля: по прогнозам, воздух прогреется до +28 °С. Но уже с воскресенья начнётся похолодание, в последних числах месяца температура снизится до +15 °С.

В среду, 24 июля, в Москве ожидается +21..+23 °С. Погода будет пасмурной, пройдёт дождь, местами сильный. В отдельных районах прогнозируется гроза. Ветер будет дуть со скоростью 5—10 м/c, при грозе возможны порывы до 15 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы и дождя 23 и 24 июля.

Метеорологи также предупредили, что к столице приближается волна холодного воздуха, в начале следующей недели температура может понизиться до +14...+15 °С. Об это сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В воскресенье (29 июля. — RT) в первой половине дня температура ещё, может быть, достигнет отметки +20 °С, а потом начнётся адвекция холодного воздуха. Даже не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение, которое наблюдается у нас вообще в течение всего года, то есть похолодает градусов на 10», — пояснила она РИА Новости.

«Неустойчивая погода»

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, что погода в центральной части России очень переменчива. Пока в столице ещё удерживается тепло, но ближе к воскресенью к Москве начнут продвигаться холодные воздушные массы.

«Погода у нас как всегда неустойчивая. В ночь на завтра (25 июля. — RT) погода будет облачной, с небольшим дождём. Температура +15...+17 °C. Завтра днём ожидается +23...+25 °C. В субботу ночью +18 °C, а днём +27...+28 °C. В субботу также ожидается переменная облачность с дождём. В воскресенье за счёт циклона придёт поток более холодного воздуха. Ночная температура опустится до +11...+16 °C, а дневная до +16...+21 °C», — пояснил он.

Начиная со следующей недели, по прогнозу Росгидромета, ветер сменится на северный, дневные показатели в понедельник и вторник не превысят +12...+17 °C.

Возвращение тёплой погоды в августе возможно, но в начале месяца не предвидится.

«В августе запросто ещё может быть тепло. В прошлом году, если помните, август и сентябрь были тёплыми. То есть, всё может быть, но официального прогноза ещё нет. Пока особой жары в начале августа не видно», — заключил Цыганков.

«Арктическое вторжение»

По оценке центра погоды «Фобос», москвичей и жителей области в ближайшие дни ожидает в основном облачная погода с дождями разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами. Ближе к пятнице в центральную часть России начнёт проникать скандинавский антициклон. Как рассказал RT ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк, он «сумеет оттеснить поля дождевых облаков из столичного региона и вернёт нам солнце».

«Уже в пятницу (26 июля. — RT) выглянет солнце, можно рассчитывать на повышение температуры, я думаю, до +24...+26 °C. В субботу вполне вероятно, что столбики термометров поднимутся ещё выше, до +26...+28 °C. Суббота может оказаться самым тёплым днём не только на этой неделе, но вообще текущего июля», — заявил Волосюк.

Напомним, ранее самым тёплым днём в июле, по данным Московского метеобюро, было названо 22 июля, столбики термометров в столице поднялись до +26,1°C.

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С воскресенья уже начнется похолодание. После достаточно тёплой ночи с температурой +15...+17°C, днём 28 июля воздух не прогреется больше, чем до +20...+22 °C.

«В начале следующей недели натиск холода лишь усилится, нас ожидает мощное арктическое вторжение, по иронии судьбы, в последних числах июля, которые в годовом тренде являются самыми тёплыми днями. У нас температурный режим может оказаться на 6—8 градусов ниже средних многолетних значений», — пояснила Волосюк.

По её оценке, пик похолодания придётся на последние числа июля. Дневные температуры в Москве могут опуститься до +15...+17 °C. Далее эта тенденция сохранится. Начало августа, по предварительным прогнозам, будет тёплым, но не жарким.

«Вот это похолодание, которое придётся на конец июля, уже к концу следующей недели нивелируется, и август начнёт потихоньку отдавать долги по теплу, но рассчитывать на возврат сухой и жаркой погоды в первых числах августа — увы, не стоит», — заключила ведущий специалист центра «Фобос».

При этом текущий июль в Европе стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений. Во вторник, 23 июля, во Франции установилась экстремальная жара, в некоторых департаментах воздух прогрелся до +37...+41 °C. По данным британского метеобюро, наступившая неделя может стать самой жаркой неделей лета. В четверг, 25 июля, столбики термометров могут подняться до +38 °C.