Все оперативные службы Сочи переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
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Об ухудшении погодных условий 23 и 24 июля предупредили синоптики. Ожидаются сильные дожди и грозы, усиление ветра до 15 м/с.
Жителям и гостям города советуют воздержаться от отдыха у водоёмов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре вновь объявили штормовое предупреждение.
URA.RU информировало о серьёзной непогоде на территории Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Водителей призывали проявлять внимательность на дорогах.