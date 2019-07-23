Все оперативные службы Сочи переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

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Все оперативные службы Сочи переведены в режим повышенной готовности, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Все оперативные службы Сочи переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
  • © РИА Новости

Об ухудшении погодных условий 23 и 24 июля предупредили синоптики. Ожидаются сильные дожди и грозы, усиление ветра до 15 м/с.

Жителям и гостям города советуют воздержаться от отдыха у водоёмов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре вновь объявили штормовое предупреждение.

URA.RU информировало о серьёзной непогоде на территории Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Водителей призывали проявлять внимательность на дорогах.

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