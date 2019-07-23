В Краснодаре вновь объявили штормовое предупреждение
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По информации городской Единой дежурной диспетчерской службы, во вторник, 23 июля, а также в течение следующих трёх дней ожидаются сильные ливни с грозой, местами с градом.
Ветер может усилиться до 20—22 м/с.
Спасательные службы находятся в режиме повышенной готовности.
22 июля в МЧС сообщали о стабилизации ситуации в Краснодаре после сильных дождей.
URA.RU информировало о серьёзной непогоде на территории Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Водителей призывали проявлять внимательность на дорогах.