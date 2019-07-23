В Краснодаре вновь объявили штормовое предупреждение

В Краснодаре снова объявили штормовое предупреждение, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По информации городской Единой дежурной диспетчерской службы, во вторник, 23 июля, а также в течение следующих трёх дней ожидаются сильные ливни с грозой, местами с градом.

Ветер может усилиться до 20—22 м/с.

Спасательные службы находятся в режиме повышенной готовности.

22 июля в МЧС сообщали о стабилизации ситуации в Краснодаре после сильных дождей.

URA.RU информировало о серьёзной непогоде на территории Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Водителей призывали проявлять внимательность на дорогах.