В МЧС сообщили о стабилизации ситуации в Краснодаре после сильных дождей

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В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что стабилизировалась ситуация в регионе, где ранее выпала месячная норма осадков, что, в свою очередь, стало причиной подтопления ряда улиц.
В МЧС сообщили о стабилизации ситуации в Краснодаре после сильных дождей
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Отмечается, что в настоящее время сотрудники коммунальных служб продолжают работу по откачке воды с 11 придворовых территорий и восьми участков проезжей части. 

«Осадки прекратились. Погода стабилизировалась», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре из-за дождей оказались подтоплены 29 дворов и участков дорог

Также портал «Юга.ру» передавал, что в городе в понедельник, 22 июля, будет действовать штормовое предупреждение.

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