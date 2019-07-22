В МЧС сообщили о стабилизации ситуации в Краснодаре после сильных дождей

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что стабилизировалась ситуация в регионе, где ранее выпала месячная норма осадков, что, в свою очередь, стало причиной подтопления ряда улиц.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники коммунальных служб продолжают работу по откачке воды с 11 придворовых территорий и восьми участков проезжей части.

«Осадки прекратились. Погода стабилизировалась», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре из-за дождей оказались подтоплены 29 дворов и участков дорог.

Также портал «Юга.ру» передавал, что в городе в понедельник, 22 июля, будет действовать штормовое предупреждение.