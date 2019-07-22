В МЧС сообщили о стабилизации ситуации в Краснодаре после сильных дождей
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Отмечается, что в настоящее время сотрудники коммунальных служб продолжают работу по откачке воды с 11 придворовых территорий и восьми участков проезжей части.
«Осадки прекратились. Погода стабилизировалась», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре из-за дождей оказались подтоплены 29 дворов и участков дорог.
Также портал «Юга.ру» передавал, что в городе в понедельник, 22 июля, будет действовать штормовое предупреждение.