В МЧС рассказали о последствиях дождей на Кубани

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали о последствиях сильных дождей в регионе.

«По состоянию на 22:00 вследствие выпадения обильных осадков в городе Краснодаре (выпало 54 мм) произошло подтопление 28 низменных участков проезжей части и 19 придомовых территорий», — говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что к настоящему времени подтопленными остаются 18 участков дорог и восемь придомовых территорий.

Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о подтоплении 29 территорий в Краснодаре.