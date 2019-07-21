В Краснодаре из-за дождей подтоплено 29 территорий
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«По состоянию на 18:00 21 июля 2019 года в городе Краснодаре вследствие выпадения обильных осадков произошло подтопление десяти низменных участков проезжей части дороги и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды составляет 10—20 см», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Также отмечается, что к ликвидации последствий привлечены 23 единицы техники.
На территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений.
В начале июля в Краснодаре было объявлено штормовое предупреждение.