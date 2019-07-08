В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

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В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение на ближайшие двое суток, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
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Ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, а также со шквалистым усилением ветра до 23 м/с.

Кроме того, 9 июля в городе прогнозируется пожароопасность четвёртого класса.

Также стало известно, что в Татарстане возможно ухудшение погоды с 05:00 до 21:00 9 июля. Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. Местами ожидается южный ветер с порывами 15—20 м/с, гроза, локально град.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в июле.

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