В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение на ближайшие двое суток, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, а также со шквалистым усилением ветра до 23 м/с.

Кроме того, 9 июля в городе прогнозируется пожароопасность четвёртого класса.

Также стало известно, что в Татарстане возможно ухудшение погоды с 05:00 до 21:00 9 июля. Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. Местами ожидается южный ветер с порывами 15—20 м/с, гроза, локально град.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в июле.