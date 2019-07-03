В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.

По его словам, в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Уральского федерального округа ожидается температура выше нормы.

Вильфанд уточнил, что в центральных регионах России погода в первую декаду июля будет неоднородной и температура воздуха понизится до +17...+20 °С, что на два-три градуса ниже нормы.

Согласно прогнозам, летняя погода установится в центре страны, в том числе и в столичном регионе, со второй декады месяца.

Как пояснил Вильфанд, «в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается... практически везде на территории России».

«Поэтому, когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло. Будут и периоды похолодания, и жара», — заявил метеоролог.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде на текущей неделе.

Также, как передавало URA.RU, спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Курганской области.