Синоптики прогнозируют интенсивные дожди в выходные в Москве
- РИА Новости
«В последующие дни температура воздуха будет больше соответствовать середине августа. Что касается осадков, то наиболее интенсивные дожди ожидаются в выходные дни. Во время рабочей недели дожди будут кратковременными. Температура воздуха в ночные часы в Москве около +10 °С, а в дневные — не выше +20 °С, порядка +17...+19 °С. Для июля это довольно прохладная погода», — сказала она.
Позднякова уточнила, что погода на этой неделе будет более облачной и ветреной.
«Погода такая неустойчивая, потому что циклон практически останется над северо-западом Европейской России, он будет высоким… Поэтому среднесуточная температура окажется ниже нормы на три-четыре градуса», — добавила она.
Ранее в Гидрометцентре оценили вероятность возвращения дождливого циклона в Центральную Россию.