Синоптики прогнозируют интенсивные дожди в выходные в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ожидать на этой неделе москвичам и гостям столицы.

«В последующие дни температура воздуха будет больше соответствовать середине августа. Что касается осадков, то наиболее интенсивные дожди ожидаются в выходные дни. Во время рабочей недели дожди будут кратковременными. Температура воздуха в ночные часы в Москве около +10 °С, а в дневные — не выше +20 °С, порядка +17...+19 °С. Для июля это довольно прохладная погода», — сказала она.

Позднякова уточнила, что погода на этой неделе будет более облачной и ветреной.

«Погода такая неустойчивая, потому что циклон практически останется над северо-западом Европейской России, он будет высоким… Поэтому среднесуточная температура окажется ниже нормы на три-четыре градуса», — добавила она.

Ранее в Гидрометцентре оценили вероятность возвращения дождливого циклона в Центральную Россию.