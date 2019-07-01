В Гидрометцентре оценили вероятность возвращения дождливого циклона в Центральную Россию
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«Обильные дожди и похолодание спровоцировал малоподвижный циклон, который, как воронка, крутился вокруг Москвы. В средней тропосфере на высоте 5 км ему противостоял другой атмосферный вихрь. Продвижению мешал блокирующий антициклон, зависший над Уралом и Сибирью. И над Западной Европой тоже находился антициклон. Поэтому циклону некуда было деваться», — рассказала она.
По её словам, циклон был не только мощным, но и глубоким. Его также можно назвать молодым.
Как пояснила эксперт, молодые циклоны обладают большим запасом влаги, поскольку в них вращаются холодный и тёплый влажный воздух.
Паршина добавила, что повторения ненастья синоптики не ожидают.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ФАН прокомментировал ливни в регионах России.