В Гидрометцентре оценили вероятность возвращения дождливого циклона в Центральную Россию

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» оценила вероятность возвращения дождливого циклона в центральные регионы.

«Обильные дожди и похолодание спровоцировал малоподвижный циклон, который, как воронка, крутился вокруг Москвы. В средней тропосфере на высоте 5 км ему противостоял другой атмосферный вихрь. Продвижению мешал блокирующий антициклон, зависший над Уралом и Сибирью. И над Западной Европой тоже находился антициклон. Поэтому циклону некуда было деваться», — рассказала она.

По её словам, циклон был не только мощным, но и глубоким. Его также можно назвать молодым.

Как пояснила эксперт, молодые циклоны обладают большим запасом влаги, поскольку в них вращаются холодный и тёплый влажный воздух.

Паршина добавила, что повторения ненастья синоптики не ожидают.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ФАН прокомментировал ливни в регионах России.