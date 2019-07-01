Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Курганской области

Спасатели предупредили о непогоде в Курганской области, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«По прогнозу курганских синоптиков, c 1 по 2 июля в отдельных районах области возможны дожди, грозы, град, усиление порывов ветра до 22 м/с», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что 2 июля в восточных районах Башкирии будут очень сильные дожди и ливни. На автотрассах ночью и утром прогнозируется густой туман, который снизит видимость до 500 м и менее, передаёт Inforeactor со ссылкой на сайт регионального управления МЧС.

Ранее в Гидрометцентре оценили вероятность возвращения дождливого циклона в Центральную Россию.