Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Краснодаре

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о непогоде в Краснодаре во вторник, 25 июня. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Краснодаре
  • РИА Новости

Объявлено штормовое предупреждение.

Ожидается сильный дождь, ливень с грозой и градом. Также возможно усиление шквалистого ветра до 20 м/с.

Также стало известно о неблагоприятных метеоусловиях в Оренбургской области. В ближайшие часы местами прогнозируется гроза, не исключён град. Об этом информирует RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Вероятность осадков и усиления ветра сохранится в ночь на 25 июня.

Ранее МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить