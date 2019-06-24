Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Краснодаре
- РИА Новости
Объявлено штормовое предупреждение.
Ожидается сильный дождь, ливень с грозой и градом. Также возможно усиление шквалистого ветра до 20 м/с.
Также стало известно о неблагоприятных метеоусловиях в Оренбургской области. В ближайшие часы местами прогнозируется гроза, не исключён град. Об этом информирует RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Вероятность осадков и усиления ветра сохранится в ночь на 25 июня.
Ранее МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С.