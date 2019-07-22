В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение на понедельник, 22 июля, передаёт портал «Юга.ру».

«Внимание! Шторм! 22 июля в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с», — заявила пресс-служба городской администрации в своём Telegram-канале.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС России также сообщили о штормовом предупреждении.

Кроме того, об интенсивности метеорологических явлений информировали спасатели в Татарстане. С 6:00 до 19:00 23 июля местами возможна гроза с кратковременным усилением ветра до 15—18 м/с, передаёт «Реальное время» со ссылкой на МЧС.

12 июля спасатели предупредили о ветре до 18 м/с в Татарстане.