В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
- РИА Новости
«Внимание! Шторм! 22 июля в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с», — заявила пресс-служба городской администрации в своём Telegram-канале.
В пресс-службе краевого ГУ МЧС России также сообщили о штормовом предупреждении.
Кроме того, об интенсивности метеорологических явлений информировали спасатели в Татарстане. С 6:00 до 19:00 23 июля местами возможна гроза с кратковременным усилением ветра до 15—18 м/с, передаёт «Реальное время» со ссылкой на МЧС.
12 июля спасатели предупредили о ветре до 18 м/с в Татарстане.