В Москве 24 июля ожидается до +23 °С

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В Москве в среду, 24 июля, ожидается +23°C. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, днём температура воздуха в городе составит +21...+23 °С.

В столице ожидается переменная облачность, местами пройдёт дождь, в отдельных районах возможна гроза.

Ветер восточной четверти 5-10 м/c, при грозе его порывы могут достигать 15 м/c.

Ранее в Гидрометцентре России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы и дождя 23 и 24 июля

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.

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