В Москве 24 июля ожидается до +23 °С
По данным синоптиков, днём температура воздуха в городе составит +21...+23 °С.
В столице ожидается переменная облачность, местами пройдёт дождь, в отдельных районах возможна гроза.
Ветер восточной четверти 5-10 м/c, при грозе его порывы могут достигать 15 м/c.
Ранее в Гидрометцентре России объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за грозы и дождя 23 и 24 июля.
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом «360» рассказал о погоде в Московском регионе в конце июля.