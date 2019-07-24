Синоптики предупредили о похолодании на следующей неделе

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Анастасия Румянцева
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала RT, какая погода ожидается в Москве в начале следующей недели.
Синоптики предупредили о похолодании на следующей неделе
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Сегодня воздух в Москве прогреется до +20...+22 °C, завтра тоже ожидается на уровне +21...+23 °C, погода в основном облачная, с дождями разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами. В пятницу ситуация начнёт улучшаться, скандинавский антициклон сумеет оттеснить поля дождевых облаков из столичного региона, вернёт нам солнце. Можно рассчитывать на повышение температуры, я думаю, до +24...+26 °C», — пояснила Волосюк.

При этом специалист отметила, что суббота может оказаться самым тёплым днём не только на этой неделе, но и вообще текущего июля.

По словам Волосюк, уже с воскресенья начнётся похолодание, воздушные потоки сменятся на северные.

«В воскресенье в дневные часы уже будет не выше +20...+22 °C. В начале следующей недели натиск холода лишь усилится, нас ожидает мощное арктическое вторжение... Не исключено, что в понедельник столбики термометров уже не дотянут до +20 °C... Пик похолодания придётся на последние числа месяца, вполне вероятно, что дневные температуры в Москве опустятся до +10...+15 °C», — добавила она.

При этом синоптик подчеркнула, что похолодание, которое придётся на конец июля, уже к концу следующей недели «нивелируется».

«Август начнёт потихоньку отдавать долги по теплу, но рассчитывать на возврат сухой и жаркой погоды в первых числах августа, увы, не стоит», — заключила Волосюк. 

Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 24 июля, ожидается +23 °C.

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