Синоптики прокомментировали возможность снега в Москве в выходные

Специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала РИА Новости возможность снега в Москве в выходные.

Она отметила, что мокрый снег может выпасть на северо-востоке европейской России, однако в Москве ожидаются лишь дожди.

«Не исключено, что на северо-востоке европейской России могут в ночные часы выпадать осадки в виде мокрого снега с дождём. И это только в воскресенье», — цитирует её агентство.

Ранее заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил «Российской газете», что на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные возможны осадки в виде мокрого снега.

24 июля ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, в воскресенье, 28 июля, начнётся сильное затяжное похолодание, связанное с распространением глубокой полярной ложбины.