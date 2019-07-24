Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

«В ближайшее время в Москве будет умеренно тепло, ожидается самая высокая температура для конкретно этого месяца, в частности, произойдёт это в ближайшую пятницу-субботу. Воздух прогреется до +27...+29 ˚С», — заявил он.

По его словам, в предстоящее воскресенье начнётся сильное, затяжное похолодание, связанное с распространением глубокой полярной ложбины.

Как пояснил эксперт, воздух придёт из центральных районов Арктики и распространится до средних широт.

«Сопутствовать этому будет формирование высокого циклона. Эта погодная система окажется устойчивой во времени и пространстве и вызовет понижение температуры на 10-12 градусов», — рассказал Старков.

Он добавил, что сроки окончания похолодания пока неизвестны.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в воскресенье, 28 июля, серьёзное похолодание ожидается в Удмуртии.