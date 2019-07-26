МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе
- Reuters
«Германия, Дания, Нидерланды, Франция — сохраняется аномально жаркая погода с температурой воздуха 38—40 °C; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России в Twitter.
Аномальная жара наблюдается в ряде европейских стран.
Рекордная температура была зафиксирована в Нидерландах. В Бельгии был побит полуторавековой температурный рекорд.
В 20 департаментах Франции был объявлен «красный» уровень метеоопасности. В Париже температура воздуха поднялась до +41 °C, что является самым высоким показателем для города за всю историю метеонаблюдений.