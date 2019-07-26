МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе

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Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.
МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе
  • Reuters

«Германия, Дания, Нидерланды, Франция — сохраняется аномально жаркая погода с температурой воздуха 38—40 °C; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России в Twitter.

Аномальная жара наблюдается в ряде европейских стран. 

Рекордная температура была зафиксирована в Нидерландах. В Бельгии был побит полуторавековой температурный рекорд.

В 20 департаментах Франции был объявлен «красный» уровень метеоопасностиВ Париже температура воздуха поднялась до +41 °C, что является самым высоким показателем для города за всю историю метеонаблюдений.

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