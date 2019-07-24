В Бельгии побит полуторавековой температурный рекорд

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Температура воздуха в Бельгии составила +38,9 °С, что позволило обновить рекорд 1833 года. Об этом сообщил в Twitter представитель королевского метеорологического института Бельгии KMI Давид Дехенау.
В Бельгии побит полуторавековой температурный рекорд
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«Это самая высокая температура на территории Бельгии с 1833 года — +38,9 °С. В 2015 году в Хехтель-Эксель и Льеже температура составляла +38,8 °С», — говорится в сообщении.

Аномальная жара наблюдается в ряде европейских стран. Рекордная температура была также зафиксирована в Нидерландах.

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