В Бельгии побит полуторавековой температурный рекорд

Температура воздуха в Бельгии составила +38,9 °С, что позволило обновить рекорд 1833 года. Об этом сообщил в Twitter представитель королевского метеорологического института Бельгии KMI Давид Дехенау.

«Это самая высокая температура на территории Бельгии с 1833 года — +38,9 °С. В 2015 году в Хехтель-Эксель и Льеже температура составляла +38,8 °С», — говорится в сообщении.

38,9 = hoogste temperatuur gemeten in België sinds 1833. Ik zie in de media verwijzingen naar het record van 1947, maar dat geldt voor Ukkel en is 36,6 graden (herleid naar gesloten hut). Vorig jaar+in 2015 werd 38,8 graden gemeten in respectievelijk Hechtel-Eksel en Luik. — David Dehenauw (@DDehenauw) July 24, 2019

Аномальная жара наблюдается в ряде европейских стран. Рекордная температура была также зафиксирована в Нидерландах.