В 20 департаментах Франции объявлен красный уровень метеоопасности

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Во французском МВД заявили, что красный уровень метеоопасности объявлен в 20 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.
В 20 департаментах Франции объявлен красный уровень метеоопасности
  • Reuters

Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.

«В 20 департаментах на севере Франции объявлен красный уровень», — указывается в заявлении.

МВД Франции призывает всех граждан быть бдительными в связи с этим.

Также министерство отметило, что в десятках департаментов страны установлен оранжевый уровень метеоопасности.

28 июня во Франции зафиксировали рекордный уровень жары.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал о связи жары с изменением климата.

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