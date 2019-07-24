В 20 департаментах Франции объявлен красный уровень метеоопасности

Во французском МВД заявили, что красный уровень метеоопасности объявлен в 20 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.

Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.

«В 20 департаментах на севере Франции объявлен красный уровень», — указывается в заявлении.

🔴#Canicule : 20 départements du nord de la France désormais en #VigilanceRouge.

⚠️Soyez très prudents, même les personnes en bonne santé peuvent être fragilisées. Évitez au maximum de vous exposer à la chaleur, hydratez-vous et prenez soin de vos proches. pic.twitter.com/rQgpdgOklb — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) 24 июля 2019 г.

МВД Франции призывает всех граждан быть бдительными в связи с этим.

Также министерство отметило, что в десятках департаментов страны установлен оранжевый уровень метеоопасности.

28 июня во Франции зафиксировали рекордный уровень жары.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН рассказал о связи жары с изменением климата.