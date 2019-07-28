В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд

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В Хельсинки зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю метеорологических наблюдений в столице Финляндии.
В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд
  • Reuters

«В Хельсинки зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю метеорологических наблюдений в городе — +31,8 °С», — приводит РИА Новости сообщение Метеорологического института Финляндии.

Отмечается, что это самый жаркий день за 175 лет метеонаблюдений в Хельсинки.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе рассказала, чем обусловлены рекордная жара в Европе и аномальное похолодание в России.

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