В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд

В Хельсинки зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю метеорологических наблюдений в столице Финляндии.

«В Хельсинки зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю метеорологических наблюдений в городе — +31,8 °С», — приводит РИА Новости сообщение Метеорологического института Финляндии.

Отмечается, что это самый жаркий день за 175 лет метеонаблюдений в Хельсинки.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе рассказала, чем обусловлены рекордная жара в Европе и аномальное похолодание в России.