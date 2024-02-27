«Как же достало»: Джоан Роулинг поддержали в сети за критику в адрес журналиста, назвавшего убийцу-трансгендера женщиной

Британская писательница Джоан Роулинг раскритиковала телеканал Sky News, который в выпуске об осуждённом 26-летнем трансгендере назвал преступника женщиной. По её мнению, это делает статистику преступности бессмысленной. Многие пользователи поддержали точку зрения писательницы, а некоторые даже поблагодарили её за смелость. Однако среди комментаторов нашлись и те, кто не согласен с мнением Роулинг.

Британская писательница Джоан Роулинг инициировала громкое обсуждение в сети, раскритиковав телеканал Sky News за недавний выпуск об осуждённом убийце-трансгендере и приравнивании его к женщине.

Элис Вон, при рождении имевший мужской пол, но считающий себя женщиной по имени Скарлет Блейк, был приговорён на днях к пожизненному тюремному сроку за убийство человека в 2021 году. Вдобавок ко всему, за несколько дней до совершения преступления Блейк во время прямого эфира в соцсетях показал, как издевался над кошкой и убивал её в блендере. В ходе заседания суд выяснил, что на злодеяния виновного вдохновил документальный фильм Netflix под названием «Руки прочь от котиков! Охота на интернет-убийцу». Во время освещения процесса телеканал Sky News назвал осуждённого женщиной.

В своём аккаунте в X (бывший Twitter) Роулинг ретвитнула новостной эпизод и отметила, что ей надоели подобные вещи, уточнив, что это преступление не должно причисляться к осуществлённым женским полом.

«Как же достало. Это не женщина. Это не наше преступление», — написала она.

В комментариях к посту многие поддержали точку зрения Роулинг, отметив, что в данном случае слово имеет важное значение.

«Выбор слов имеет значение. Особенно таких фундаментальных, как «женщина», — отреагировала одна из пользовательниц.

Кроме того, по мнению комментаторов, у осуждённого явные проблемы с психикой, и называть его «женщиной» при данных обстоятельствах неуместно, даже несмотря на то, что он сам себя таковым считает.

«Притом что преступник — мужчина, общество должно, что ли, потакать его психическому расстройству и делать вид, что преступление совершено женщиной, искажая тем самым статистику? Ну уж нет», — размышляет комментатор.

«Психически нездоровый мужчина с хищническим сексуальным поведением. Правда не бывает оскорбительной», — полагает блогер.

Один из подавляющего числа солидарных с Роулинг пользователей заявил, что в нынешних обстоятельствах журналистам хотя бы стоило уточнить, что это «женщина-трансгендер».

«Из соображений заботы о здравии и благополучии общественности важно не упускать из вида идентичность тех, кто совершает насильственные преступления. Почему хотя бы не говорить «трансженщина»? Для точности», — написал он.

Тем не менее нашлись и несогласные с точкой зрения писательницы комментаторы. Некоторые из них и сами причисляют себя к трансгендерам.

«Не вам указывать персонам ЛГБТКИА+*, кем они являются. Может, не будете вмешиваться не в своё дело?» — высказался пользователь соцсети.

«Неважно, кто и как себя идентифицирует… В этом вся суть. «Женщина» — это не идентичность», — посчитал другой автор.

Некоторые спросили, что плохого в том, что трансгендера называют женщиной, если многие представительницы женского пола тоже совершают преступления. В ответ на это литератор опубликовала следующий пост, в котором чётко выразила своё мнение.

«Если акты насилия и сексуальные посягательства мужчин относить к преступлениям, совершаемым женщинами, то статистика преступности станет бесполезной», — заявила Роулинг.

Кроме того, известная писательница уточнила, что идеологически мотивированная дезинформация не может считаться журналистикой, а также отметила, что активисты уже требуют, чтобы осуждённого вместо мужской тюрьмы поместили в женскую.

В комментариях к этому посту немало подписчиков поблагодарили Джоан Роулинг за смелость и высказывания. Помимо этого, многие напомнили, что в США было немало случаев, когда трансгендеры, отправленные в женские тюрьмы, подвергали насилию других осуждённых.

«Большое спасибо, что высказались на эту тему, Джоан. Здесь в США мы не можем добиться даже того, чтобы СМИ или хотя бы видные группы по защите прав женщин обратили внимание на женщин-заключённых, которые отчаянно заявляют об угрозах, изнасилованиях и о домогательствах со стороны мужчин в своих тюрьмах. Всем на них просто наплевать», — подметил комментатор.

«Цель в том, чтобы продвигать определённую идеологию, а не сообщать факты. Это уже предельно ясно дали понять. Спасибо, что высказались», — добавил другой.

Джоан Роулинг не первый раз становится участницей громких обсуждений и критики. Травля в её адрес началась в 2020 году, после того как она опубликовала пост о «людях с менструацией». Писательница иронично пошутила, что «раньше у этих людей было название». Тогда её обвинили в трансфобии. Роулинг объясняла, что не относится к трансгендерам с ненавистью.

Спустя некоторое время вышла новая книга писательницы, в которой один из героев был убийцей-трансгендером. Это обострило ситуацию, и в соцсетях пользователи запустили хештег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг»). Автор рассказывала, что часто получает письма с угрозами расправы и гневные комментарии в своей адрес.

В 2021 году Роулинг в соцсетях опубликовала ссылку на статью, в которой говорилось о намерении шотландской полиции регистрировать осуждённых за насильственные действия как женщин, если они сами таковыми себя считают, но пол не меняли.

«Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила. Обладающий пенисом человек, который вас изнасиловал, — женщина», — написала тогда автор.

Её комментарий вновь вызвал шквал критики со стороны пользователей сети. Роулинг обвиняли в ненависти к трансгендерам. Впрочем, нашлись и солидарные с писательницей блогеры, считающие решение полиции абсурдным.

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В марте 2022-го общественность накинулась на автора серии книг о волшебнике из-за критики поправок к Закону о признании пола, направленных на упрощение процесса юридического признания половой идентификации для трансгендеров. Роулинг отметила, что подобные нововведения нанесут вред женщинам, которые обращаются за помощью, подвергшись насилию со стороны мужчин, и женщинам-заключённым. Тогда в сети её вновь раскритиковали за нападки на ЛГБТ-сообщество* и трансгендеров.

Несмотря на критику в адрес литератора со стороны людей, она продолжает высказывать свою точку зрения. Роулинг также не перестаёт работать: в апреле 2023 года стало известно, что Warner Bros. Discovery вместе с писательницей займутся разработкой сериала по серии книг о мальчике, который выжил в борьбе с Тёмным Лордом. Каждый из семи сезонов будет основан на одной из книг. Уже был выпущен тизер проекта, а в феврале этого года студия сообщила, что поклонники Гарри Поттера увидят сериальный перезапуск популярной истории в 2026 году.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.