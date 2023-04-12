HBO Max показал тизер нового сериала по книгам о Гарри Поттере

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Стриминговый сервис HBO Max показал тизер сериала, который будет снят по книгам о Гарри Поттере.
HBO Max показал тизер нового сериала по книгам о Гарри Поттере
  • Gettyimages.ru

Сообщения о том, что над сериалом ведётся работа, подтвердила компания Warner Bros. Discovery, отмечает Variety.

Каждый сезон нового сериала будет основан на одной из книг франшизы. Создатели при этом описывают шоу как «сериал длиной в десятилетие», в котором сыграет совершенно новый актёрский состав.

Ранее стало известно, что продюсер Кристофер Меледандри, работающий вместе с DreamWorks Animation, подтвердил начало работы над пятой частью популярного мультфильма «Шрек».

Для создания новой анимационной картины авторы ведут переговоры с исполнителями ролей Фионы, Осла и Шрека — Кэмерон Диас, Эдди Мёрфи, Майком Майерсом.

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