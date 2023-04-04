В США снимут пятую часть мультфильма «Шрек»

Продюсер Кристофер Меледандри, работающий вместе с DreamWorks Animation, подтвердил начало работы над пятой частью популярного мультфильма «Шрек». Для создания новой анимационной картины авторы ведут переговоры с исполнителями ролей Фионы, Осла и Шрека — Кэмерон Диас, Эдди Мёрфи, Майком Майерсом.

По словам продюсера, переговоры с артистами проходят хорошо — актёры, вероятно, «с большим энтузиазмом» вернутся к ролям полюбившихся миллионам героев, сообщает Variety.

Известно, что Эдди Мёрфи ранее уже заявлял о своей готовности принять участие в новых проектах во вселенной Шрека. В январе 2023 года актёр, озвучивающий Осла, говорил, что любит своего героя. Мёрфи также отмечал, что кинокомпании DreamWorks стоило снять отдельный проект про Осла, так как он очень смешной.

В DreamWorks о выпуске пятой части «Шрека» задумывались ещё после успеха первых двух мультфильмов, однако после провала «Шрека навсегда», третьей части франшизы, идея была отложена на неопределённый срок. Работу над проектом решили возобновить после успеха недавно вышедшей ленты «Кот в сапогах 2: Последнее желание», которая вернула публике интерес к вселенной и её героям.

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