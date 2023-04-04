По сезону на книгу: Warner Bros. Discovery планирует снять сериал про Гарри Поттера

Warner Bros. Discovery Inc. планирует снять сериал по книгам о Гарри Поттере для HBO Max, сообщается в СМИ. Ожидается, что каждая из семи книг литературного цикла ляжет в основу одного сезона. К проекту могут привлечь и автора романов Джоан Роулинг. Кто выступит режиссёром и сценаристом проекта — пока неизвестно.

Warner Bros. Discovery Inc. планирует снять сериал по серии романов Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Ссылаясь на собственный источник, информационное агентство Bloomberg отмечает, что в настоящее время студия ведёт переговоры о разработке шоу для стримингового сервиса HBO Max. Предполагается, что на основе каждой из семи книг о приключениях юного волшебника и его друзей будет снят отдельный сезон.

Как сообщает Deadline, Warner Bros. Discovery Inc. уже работает над тем, чтобы достичь соглашения с Роулинг, которая может выступить одним из продюсеров сериала. Пока неизвестно, приняла ли писательница предложение. От этого зависит дальнейшая судьба проекта, поскольку Роулинг имеет право контролировать всё, что производится по её работам.

Ожидается, что после того, как автор книжной серии присоединится к проекту, разработчики займутся поиском сценариста. Сама Роулинг также будет следить за тем, чтобы шоу соответствовало оригинальным произведениям.

Ожидается, что сериал сможет стать одним из главных проектов, выпущенных в рамках новой стратегии для потокового вещания HBO, заключающейся в создании нового контента, основанного на уже известных аудитории историях и персонажах. Подробнее о ней на следующей неделе расскажет глава Warner Bros. Discovery Inc. Дэвид Заслав.

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© Mark Boster / Los Angeles Times

Пользователи социальных сетей без воодушевления отреагировали на сообщения о создании сериала. Многие считают, что история не нуждается в перезагрузке. Один из блогеров отметил, что не ждёт никакого сериала, другой назвал шоу ненужным, а третий предположил, что куда интереснее было бы запустить проект о мародёрах, в центре сюжета которого оказались бы отец Гарри Джеймс Поттер и его друзья.

«Гарри Поттер» не нуждается в перезагрузке. Франшизе необходимо расширение», — написал блогер.

«Ради всего святого, оставьте её (франшизу. — RT) в покое, не всё нуждается в перезагрузке», — отметил другой.

Ещё одна пользовательница соцсетей предложила снять фильм о более ранней истории школы чародейства и волшебства.

«Разве они не могут сделать приквел об основателях Хогвартса?» — говорится в сообщении.

Кинофраншиза о Поттере является одним из главных достояний Warner Bros., поскольку общая прибыль фильмов составила более $7,8 млрд. Всего снято восемь приключенческих картин, принёсших всемирную известность юным актёрам — Дэниелу Рэдклиффу, Эмме Уотсон, Руперту Гринту. Кроме того, на экраны вышли три части приквела киносерии — «Фантастические твари».

Новости о расширении кинофраншизы ранее появлялись неоднократно. Слухи о разработке сериала для HBO Max были ещё в январе 2021-го. Тогда в материале The Hollywood Reporter отмечалось, что проект находится на ранней стадии. В рамках предварительных договорённостей руководители стримингового сервиса провели ряд встреч с потенциальными сценаристами и обсудили общую концепцию проекта.

Помимо кинопродуктов, по вселенной Поттера к настоящему времени открыт ряд парков развлечений в разных странах мира, включая Японию и Китай, поставлен спектакль-мюзикл «Гарри Поттер и проклятое дитя», производятся тематические продукты разного характера, а также выходят видеоигры (одной из самых ожидаемых стала выпущенная в феврале 2023-го Hogwarts Legacy).

Кроме того, в конце 2022 года Королевский монетный двор выпустил коллекционные монеты, посвящённые 25-летию первой книги серии «Гарри Поттер». Наряду с самим волшебником на монетах изображены школа Хогвартс, её директор — профессор Дамблдор, а также поезд «Хогвартс-экспресс».

К 20-летию со дня выхода первой киноленты о Поттере HBO Max выпустил специальный документальный фильм с участием исполнителей центральных ролей и режиссёров картин. При этом автор романов в фильме не появилась, вместо новых кадров с ней авторы ленты использовали ранние интервью писательницы.

Также по теме Сотворение волшебства: 20 лет назад в прокат вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень» 4 ноября 2001 года состоялась премьера картины «Гарри Поттер и философский камень» по книге Джоан Роулинг о юном волшебнике, который...

Позднее сама Роулинг рассказала, что её приглашали принять участие в юбилейном спецвыпуске, но она отказалась, так как сочла, что он в первую очередь посвящён фильмам, а не книгам.

Серия книг о мальчике-сироте, оказавшемся волшебником и поступившем в школу чародейства Хогвартс, была переведена на 85 языков и стала мировым бестселлером. Всего было продано 600 млн экземпляров, которые не только принесли Джоан Роулинг славу, но и сделали её одним из самых высокооплачиваемых писателей.