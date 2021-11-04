Сотворение волшебства: 20 лет назад в прокат вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень»

4 ноября 2001 года состоялась премьера картины «Гарри Поттер и философский камень» по книге Джоан Роулинг о юном волшебнике, который не подозревал о своих способностях, пока не получил письмо из школы чародейства и волшебства Хогвартс. В последующие годы серия романов британской писательницы получила ещё семь экранизаций и разрослась до масштабной франшизы, включающей многосерийный спин-офф «Фантастические твари», театральные постановки, видеоигры, парки развлечений, тематические сувениры, одежду и многое другое. Как создавался первый фильм серии — в материале RT.

4 ноября 2001 года в Лондоне прошла премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень» — первой части кинофраншизы, основанной на одноимённых романах британской писательницы Джоан Роулинг. В центре сюжета — школьник Гарри Поттер в круглых очках и со шрамом на лбу в виде молнии. Родители Гарри погибли много лет назад (якобы в автокатастрофе), а сам мальчик живёт вместе с вредными родственниками — дядей, тётей и двоюродным братом. Когда Поттеру исполняется 11 лет, он узнаёт, что обладает магическими способностями. С этого момента жизнь героя круто меняется. Вскоре он попадает в школу чародейства и волшебства Хогвартс, где встречает первых в жизни друзей и учится управлять своей силой. В будущем Гарри предстоит неоднократно встретиться с Волан-де-Мортом — убившим его родителей тёмным волшебником — и спасти от него мир.

Идея книги появилась у Роулинг в 1990 году в поезде, следовавшем из Манчестера в Лондон. Автор рассказывала, что писала постоянно с шестилетнего возраста, однако ранее ни одна история так её не захватывала.

«Все четыре часа, на которые опаздывал поезд, я просто сидела и думала, и в моём сознании возникали все детали, и этот щуплый черноволосый мальчишка в очках, который не догадывался, что он волшебник, становился для меня всё более реальным», — вспоминала Роулинг.

В течение следующих пяти лет писательница сделала множество набросков будущих семи книг. В 1993-м были готовы первые три главы. В то время Роулинг устроилась работать учительницей, а в свободное время продолжала трудиться над «Гарри Поттером». Когда книга была написана, автор принялась рассылать её по издательствам, однако отовсюду получала отказ — до тех пор, пока рукописью не заинтересовались в Bloomsbury.

Произведение впервые увидело свет в 1997-м и сразу получило признание критиков и широкой аудитории. В последующие годы вышло ещё шесть романов серии. Книги были переведены более чем на 80 языков и проданы по всему миру тиражом более 500 млн. На данный момент книжная серия «Гарри Поттер» является самой продаваемой в истории.

Экранное воплощение волшебного мира

Инициатором экранизации «Гарри Поттера» стал британский продюсер Дэвид Хейман. До сотрудничества с Роулинг он выпустил несколько проходных картин, сейчас его фильмография включает такие громкие проекты, как «Я — легенда», «Однажды в... Голливуде» и «Всегда говори «Да». В 1997 году кинематографист занялся поисками книги для детей, которая могла бы лечь в основу популярной ленты. Помощница Хеймана обратила его внимание на набирающее популярность произведение Джоан Роулинг. Продюсер был очарован книгой.

«Это очень человечная, трогательная история. Гарри очень похож на каждого. Он родом из неблагополучной семьи. Не самый прилежный ученик. Более того, Хогвартс — это школа, в которую каждый из нас хотел бы попасть. Книга не была сентиментальной. В ней была острота. Она была до безобразия смешной. В ней бурлило воображение. Поэтому-то она мне и понравилась», — цитирует Хеймана Entertainment Weekly.

© Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Вскоре продюсер договорился об экранизации с Джоан Роулинг. После выхода «Гарри Поттера и тайной комнаты», второй книги, Хейман представил проект студии Warner Bros. и получил $700 млн — бюджет сразу на два фильма. В качестве сценариста к команде присоединился Стивен Кловз («Вундеркинды»). По его собственным словам, кинематографист боялся встречи с Роулинг. Она также была настроена негативно, воспринимая сценариста как человека, который собирался «зарезать» её «ребёнка». Однако в итоге Кловз и Роулинг нашли общий язык и работали вместе над всеми фильмами о Гарри Поттере.

Непростой задачей стал выбор режиссёра картины. Первым о своём желании экранизировать «Гарри Поттера» заявил Брэд Силберлинг («Город ангелов», «Каспер»), а затем фильмом заинтересовался Стивен Спилберг. На тот момент он рассматривал ещё три проекта и в итоге выбрал тот, что был запущен в производство раньше.

Тогда руководство Warner Bros. организовало встречу ещё с рядом постановщиков. Кандидатам предложили поделиться видением будущего проекта. Наиболее подходящими продюсерам показались идеи Криса Коламбуса («Один дома»), в итоге утверждённого на два фильма серии. Сцены в мире маглов режиссёру представлялись мрачными и унылыми, а эпизоды, связанные с волшебниками, Коламбус видел яркими и насыщенными. В качестве референсов он назвал фильмы Дэвида Лина «Большие надежды» и «Оливер Твист», снятые в 1940-х годах.

«Когда мы входили в Волшебную страну — так мы всегда называли Хогвартс, — я хотел, чтобы каждый кадр был наполнен ощущением чуда», — говорил режиссёр.

Перед Крисом Коламбусом встала сложная задача: придумать визуальное воплощение уже любимой миллионами истории и не разочаровать её поклонников со всего мира. На плечи постановщика лёг подбор актёров, снявшихся в последующих продолжениях.

Кинематографист осознавал всю ответственность и сильно нервничал на съёмках, а первое время и вовсе ожидал, что его вот-вот уволят: «Реальность такова, что на нас давил весь мир — и на меня в особенности, потому что я знал, что если облажаюсь с этим фильмом, то всё будет кончено. Эту книгу нельзя испортить. Поэтому я должен был каждый день приходить на съёмочную площадку как бы с туннельным зрением — то есть не думая о внешнем мире».

Значительная часть съёмок прошла на территории киностудии Leavesden Studios, расположенной неподалёку от Лондона. Там под руководством художника-постановщика Стюарта Крэйга («Английский пациент») были построены декорации. В их числе — Косой переулок и Большой зал Хогвартса. Антураж последнего был вдохновлён архитектурой английских соборов. Эта локация использовалась на съёмках всех фильмов франшизы.

© Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Некоторые сцены снимались на натуре. Стены Хогвартса и эпизоды на поле для квиддича были воссозданы на территории замка Алник. В кафедральном соборе Дарем нашли класс для проведения занятий по трансфигурации, а посольство Австралии в Лондоне на время стало банком «Гринготтс». Также на экране появились Оксфордский университет, школа «Хэрроу» и Глостерский собор.

Сцены на платформе 9 ¾ снимались на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне. Однако если в фильме проход к поезду «Хогвартс-экспресс» находится в кирпичной стене между платформами 9 и 10, то в действительности их разделяет железнодорожный путь. По этой причине для съёмок кинематографисты выбрали стену между платформами 4 и 5.

В картине часто использовалась компьютерная графика, возможности которой в начале 2000-х были более ограничены. В числе прочего отрисовать пришлось парящие под потолком Большого зала свечи. Изначально кинематографисты планировали работать с сотнями настоящих свечей и даже сумели подвесить их на проволоку, однако огонь плавил металл, и свечи падали на столы.

Связанные с квиддичем сцены создавались с использованием хромакея, а на этапе постпродакшена CGI-специалисты меняли зелёную ткань на необходимый фон. Вместо 142 движущихся лестниц в Хогвартсе на съёмках использовалась лишь одна. Также был подготовлен макет из нескольких маленьких лестниц. Актёров снимали на настоящих ступеньках, а дорабатывались сцены также на постпродакшене.

Для создания движущихся портретов использовались как настоящие картины, так и изображения продюсеров, которые работали над проектом.

А вот полувеликана Хагрида увеличивать с помощью компьютерных технологий не пришлось. Для съёмок нашли дублёра ростом более 2 м и построили две версии хижины героя: в маленькой снимали актёра, который и в самом деле в этих стенах казался великаном, а в большой — остальных героев.

© Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Важным элементом экранизации стала музыка. Композитором первого фильма стал Джон Уильямс, удостоенный премий «Оскар» за работу над проектами «Список Шиндлера», «Скрипач на крыше», «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», «Инопланетянин» и «Челюсти». Прежде чем нанять композитора, ему предложили написать музыку для рекламы фильма. Вскоре он представил композицию, получившую название Hedwig’s Theme. В итоге она не только вошла в картину, но и легла в основу саундтреков следующих фильмов о Гарри Поттере, а также спин-оффов «Фантастические твари».

«Я помню, когда впервые услышал заглавную музыкальную тему. Стало сразу ясно, что это то, что нужно. Она чувствовалась очень подходящей, в достаточной мере величественной и волшебной», — рассказывал один из продюсеров картины.

Также Джон Уильямс выступил автором таких запоминающихся композиций, как Leaving Hogwarts, Harry’s Wondrous World, Nimbus 2000. Он работал над первыми тремя фильмами серии.

Долгий кастинг и трудности работы с детьми

Кастинг на роль Гарри Поттера занял практически год. Студия получила около 40 тысяч заявок от детей, желающих сняться в многообещающем фильме. За роль боролись в том числе такие известные дети-актёры, как Джейк Ллойд («Звёздные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза»), Лиам Эйкен («Мачеха»), Хэйли Джоэл Осмент («Форрест Гамп», «Шестое чувство»). Однако они — граждане США, а Джоан Роулинг настояла, чтобы все роли в проекте исполняли британцы (за исключением тех, чья иная национальность обусловлена сюжетом).

Роль Поттера досталась Дэниелу Рэдклиффу, к тому моменту снявшемуся в мини-сериале «Дэвид Копперфилд». Крис Коламбус утверждал, что Рэдклифф — именно тот, кто ему нужен, да и сам мальчик мечтал об актёрской карьере.

Однако родители Рэдклиффа выступили против его участия в съёмках, поскольку полагали, что слава может пагубно повлиять на ребёнка. Коламбусу и Хейману пришлось лично их уговаривать пойти навстречу кинематографистам. После того как режиссёр пообещал, что защитит их сына от давления, родители согласились.

Друзей Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, сыграли Руперт Гринт и Эмма Уотсон, которые до съёмок участвовали лишь в школьных спектаклях. Крис Коламбус отмечал, что работать с детьми первое время было непросто, поскольку они, будучи новичками в кино, «произносили реплику, смотрели в камеру и улыбались». «В первую неделю они были просто в восторге от того, что снимаются в «Гарри Поттере», для них это значило очень многое, поэтому они просто улыбались, как завороженные», — рассказывал режиссёр.

© Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Ключевые роли в фильме также исполнили Ричард Харрис (Альбус Дамблдор), Мэгги Смит (Минерва Макгонагалл), Алан Рикман (Северус Снегг), Робби Колтрейн (Хагрид), Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс), Том Фелтон (Драко Малфой). В продолжениях к команде проекта присоединились такие известные британские актёры, как Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Дэвид Тьюлис, Эмма Томпсон, Миранда Ричардсон, Хелена Бонем Картер и многие другие.

Фильм vs Книга

Джоан Роулинг принимала активное участие в экранизации «Гарри Поттера», а потому фильм представляет собой достаточно точное воспроизведение книги. Тем не менее, поклонники нашли в киноленте много отличий от романа.

По книге Поттер наследует зелёные глаза своей матери Лили, что неоднократно подмечают другие персонажи. Однако в фильме у Гарри в исполнении Дэниэла Рэдклиффа глаза голубые. Узнав, что на зелёные линзы у актёра проявляется сильная аллергическая реакция, Джоан Роулинг согласовала новый цвет глаз для главного героя. При этом писательница отметила, что сходство матери с сыном является важнейшим аспектом книги и должно быть учтено при кастинге на роль Лили Поттер: «[Очень важным было то], что у него были глаза матери. Поэтому при подборе [актрисы] на роль Лили должно быть сходство».

Позднее требование Роулинг всё равно нарушили: в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II» юную Лили сыграла кареглазая Элли Дарси-Олден. Ошибка не укрылась от пользователей социальных сетей, которые сделали из неё предмет для шуток.

My life is a lie. pic.twitter.com/JUjmaqQl4T — Harry Potter Memes™ (@typicalmuggle) May 3, 2013

Среди других изменений, связанных с внешностью героев, можно отметить улыбку Гермионы Грейнджер: в книге её описывают как девочку с длинными передними зубами, из-за чего на съёмках Эмме Уотсон сперва предложили носить специальную накладку. Вскоре режиссёр отказался от этой идеи, поскольку с накладкой актриса с трудом говорила: «Я понял, что она никак не сможет весь фильм играть с этими огромными искусственными зубами во рту».

Среди более серьёзных отличий фильма от книги — отсутствие в истории полтергейста Пивза. В картине «Гарри Поттер и философский камень» персонажа мог сыграть английский комик Рик Майял, который даже успел сняться в нескольких сценах. Тем не менее, кадры с участием Пивза в фильм не включили, а на change.org впоследствии появилась петиция к Warner Bros. Pictures с требованием показать вырезанные сцены.

© Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

В фильм также не вошли некоторые испытания, которые пришлось преодолеть волшебникам на пути к философскому камню. В экранизации Гарри и его друзья сталкиваются с меньшими препятствиями, чем в книге: среди исключённых сцен — логическая загадка профессора Снейпа, которую решает Гермиона.

Реакция кинокритиков

Первый фильм о Гарри Поттере получил множество оценок со стороны зрителей и критиков — и далеко не все положительные.

Некоторые эксперты отметили точность, с которой режиссёр подошёл к экранизации книги. Ричард Корлисс, кинокритик Time, назвал картину «удивительно достоверной версией, с хорошо подобранными по типажу актёрами», а Джами Бернард из Daily News описала ленту как «слишком правильную». Авторы сошлись во мнении, что стремление Коламбуса буквально воспроизвести книгу отчасти повредило фильму. «Он сделан исключительно по книге, и в этой роли спутника ему не хватает хотя бы частички собственной души», — полагала Бернард.

Критик Los Angeles Times Кеннет Туран охарактеризовал картину как копию, имитирующую великое произведение: «От золота в Гринготтсе, надёжном банке, управляемом гоблинами, до кентавра, скрывающегося в Запретном лесу, который примыкает к школе чародейства и волшебства Хогвартс, — всё показано настолько так же, как и написано, что «Гарри Поттер и философский камень» начинает напоминать одну из тех фантастически точных копий великих произведений искусства, над которыми трудятся художники-любители в галереях музеев».

В то же время критик Variety Тодд Маккарти указал на высочайший уровень ожиданий, с которыми пришлось столкнуться авторам экранизации «Гарри Поттера»: по его мнению, такое же давление печатного оригинала было характерно разве что для «Унесённых ветром». По его мнению, Крис Коламбус с задачей справился.

Несмотря на замечания, эксперты почти единодушно признали значимость первого фильма для судьбы всей франшизы. Тем более, что съёмки второй части начались уже через два дня после выхода дебютной ленты.

«Философский камень» — лишь первая часть, в ближайшие годы нас ждет ещё больше волшебства. Но первое появление Гарри Поттера на экране — это сильный блокбастер», — писала Джами Бернард.

Продолжение истории

Всего по мотивам семи книг о Гарри Поттере вышло восемь картин (последняя часть «Гарри Поттер и Дары смерти» была разделена на две киноленты). После событий первого фильма главные герои продолжают обучение в школе Хогвартс и сталкиваются с новыми испытаниями в борьбе с лордом Волан-де-Мортом. По мере того, как юные волшебники совершенствуют свои знания и умения, противостояние становится всё серьёзнее — вскоре Гарри и его друзья оказываются в центре новой войны за магический мир.

Поклонники серии отмечают, что с каждым новым фильмом история становилась всё более мрачной — не столько с точки зрения сюжета, но и визуально. Ощущение зрителей подтвердилось, когда сервис Moviebarcode опубликовал сжатые кадры из всех картин франшизы: цвет получившейся ленты переходит от тёплых тонов к холодным и тёмным кадрам финала.

© Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

После Криса Коламбуса экранизацией книг занимались несколько режиссёров. «Узника Азкабана», третью часть франшизы, поставил Альфонсо Куарон, а «Кубок огня» — Майкл Ньюэлл. Затем за поттериану принялся Дэвид Йейтс. Ему принадлежат четыре последних фильма о Гарри Поттере, а также спин-оффы «Фантастические твари и где они обитают» (2016) и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018).

В сиквеле о маге-зоологе Ньюте Саламандере рассказана история, произошедшая задолго до рождения Поттера. В фильмах фигурируют некоторые знакомые герои из старшего поколения волшебников — например, Альбус Дамблдор. На данный момент выпущено две ленты, ещё три находятся в разработке.

Интересно, что ни один фильм о Гарри Поттере так и не получил премию «Оскар». Из всех картин, связанных с магической вселенной Роулинг, статуэтку дали только спин-оффу «Фантастические твари и где они обитают» - за лучшие костюмы.

Кассовые сборы

Несмотря на некоторые замечания рецензентов, сборы «Гарри Поттера» продемонстрировали однозначный успех картины. За первые выходные проката в США, Великобритании и Тайване, где фильм вышел раньше всего, лента собрала почти $114,2 млн.

Общие сборы «Гарри Поттера и философского камня» в прокате составили $974 755 371, затем фильм несколько раз перевыпускали. После повторного запуска в Китае в 2020 году касса превысила $1 млрд.

«Мы очень рады, что фильм «Гарри Поттер и философский камень» нравится новому поколению зрителей, — отмечал Эндрю Криппс, глава отдела международной дистрибуции Warner Bros. Pictures. — Популярность фильма среди зрителей в Китае, которые открывают его для себя впервые, подтверждает универсальность и вневременной характер этих историй».

Среди миллиардеров кинопроката присутствует и другой фильм о волшебнике: финальная часть истории «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II» собрала $1 342 321 665. Суммарно поттериана принесла Warner Bros. более $7,7 млрд и вошла в число самых кассовых серий в истории кино.

Коммерческие успехи и высокая популярность франшизы обеспечивают её постоянное развитие. Так, The Hollywood Reporter сообщали о том, что HBO Max и Warner Bros. планируют запуск сериала по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере. И хотя компания не подтвердила эти слухи, СМИ называют расширение магической вселенной приоритетной задачей для студии.

Доказательством этого тезиса можно считать скорый запуск ролевой игры «Хогвартс. Наследие», релиз которой намечен на 2022 год. Действие развернётся в Хогвартсе в 1800-е, до рождения Гарри Поттера и до событий, описанных в книгах Роулинг. Писательница прямого участия в создании сюжета не принимала. Игру выпустит Warner Bros. Games под маркой Portkey Games.