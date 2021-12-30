Откровения в сказочной атмосфере: каким получился спецвыпуск «Гарри Поттера»

1 января в сети состоится премьера спецвыпуска франшизы «Гарри Поттер», получившего название «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Эпизод уже посмотрели некоторые кинокритики. По их словам, он наполнен отсылками к игровым фильмам серии, воспоминаниями исполнителей главных ролей и неожиданными признаниями. Артисты рассказывают, какие шалости они позволяли себе на съёмочной площадке и кто в кого из коллег был тайно влюблён. Рецензенты отмечают и сказочную атмосферу спецвыпуска, присущую экранизациям произведений Джоан Роулинг. Как ожидалось, писательница не участвовала в записи эпизода — в «Возвращении» показаны фрагменты её интервью 2019 года.

В субботу, 1 января, на HBO Max (в России — на сервисе «Амедиатека») выходит спецвыпуск «Гарри Поттера» под названием «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». В нём приняли участие режиссёр Крис Коламбус, снявший первые две части серии, исполнители центральных ролей во всех восьми фильмах франшизы — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, — а также множество других актёров. Среди них — Рэйф Файнс (Волан-де-Морт), Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж), Джейсон Айзекс (Люциус Малфой), Гари Олдман (Сириус Блэк), Робби Колтрейн (Рубеус Хагрид), Марк Уильямс (Артур Уизли) и прочие.

Зарубежные кинокритики, которым удалось ознакомиться со спецвыпуском раньше других зрителей, прежде всего отмечают его волшебную атмосферу, хорошо знакомую тем, кто смотрел фильмы о Гарри Поттере.

Автор Variety Каролайн Фрамке пишет, что «Возвращение в Хогвартс» очаровывает с первых кадров, когда Эмма Уотсон, Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) и Робби Колтрейн находят узнаваемые конверты с их именами. Уотсон приглашение в Хогвартс застаёт в букинистическом магазине, а Льюиса — в застрявшем в пробке такси. Фрамке отмечает, что актёры открывают конверты с тем же детским изумлением, «которое мы видели в первом фильме о Гарри Поттере 20 лет назад».

Автор Metro Сабрина Барр рассказывает, что, получив письмо, Эмма Уотсон садится в Хогвартс-экспресс и приезжает в школу чародейства и волшебства в разгар бала. Там актриса встречает своих коллег.

«С первой минуты воссоединения возникает то самое ощущение, которое делало фильмы о Гарри Поттере такими особенными. Это знакомое, пробирающее до дрожи чувство охватывает тебя, когда ты понимаешь, что прямо на твоих глазах творится настоящее волшебство», — пишет Барр.

В выпуске присутствуют отсылки ко всем восьми фильмам серии, а действие разворачивается в знакомых декорациях. В них Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон разговаривают о своём детстве, во время которого артисты были неразрывно связаны друг с другом, и славе.

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

© kinopoisk.ru

Каролайн Фрамке отмечает, что некоторые откровения актёров были известны ранее и не удивят поклонников фильмов. Так, в эпизоде рассказывается, что Альфонсо Куарон заставил троицу написать эссе о своих персонажах. Также артисты вспоминают, что относились друг к другу по-родственному, поэтому съёмки сцены поцелуя Рона и Гермионы были для них крайне некомфортными.

В спецвыпуске уделили внимание и актёрам, ушёдшим из жизни. Среди них — Алан Рикман, Ричард Харрис и Хелен Маккрори (они сыграли Северуса Снегга (Снейпа), Альбуса Дамблдора и Нарциссу Малфой соответственно).

Как и ожидалось, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг не приняла участие в записи спецвыпуска. Однако в ролике представлены фрагменты из её интервью 2019 года. Сабрина Барр подчёркивает, что Роулинг неоднократно с любовью упоминается по ходу эпизода.

«В ретроспективном фильме о том, как её произведения стали киносенсацией, Роулинг тихо отодвинули на второй план. Её отсутствие могло стать причиной крайней неловкости, поэтому «Возвращение в Хогвартс» ловко фокусируется на том, что эти адаптации повлияли на мир скорее в качестве блокбастеров, чем в качестве видения Роулинг, которое их вдохновило», — пишет Фрамке.

Рецензент нашла трогательной встречу Дэниела Рэдклиффа и Криса Коламбуса. Они работали над первыми двумя фильмами, когда актёру было около 12 лет. Теперь же кинематографисты общаются на равных. Также Фрамке запомнилось участие Хелены Бонэм Картер, которая «проносится по спецвыпуску словно озорной торнадо, вдохновляя остальных последовать её примеру».

«Если бы у этого воссоединения был ведущий, она была бы единственным достойным выбором», — считает Фрамке.

Сабрина Барр обращает внимание на то, что Дэниел Рэдклифф, несмотря на славу, остался скромным и продемонстрировал то самое очарование, которое заставило авторов фильмов о Гарри Поттере выбрать на главную роль именно его.

32-летний актёр вспоминает, как весело он проводил время с покойным Ричардом Харрисом, а также признаётся, что считал нарисованного феникса Фоукса настоящим дрессированным животным.

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

© kinopoisk.ru

Барр отмечает, что в спецвыпуске есть немало поводов для смеха: актёры говорят о собственных детских весёлых выходках на съёмочной площадке.

В «Возвращении в Хогвартс» не обошлось и без неожиданных признаний в любви. Дэниел Рэдклифф рассказал, что был тайно влюблён в Хелену Бонэм Картер, которая старше его на 23 года. После завершения работы над последним выпуском франшизы артист отправил актрисе записку, в которой признался в своих чувствах. Рэдклифф выразил сожаление тем, что не родился на десять лет раньше — так он мог бы надеяться на взаимность.

Эмма Уотсон, в свою очередь, призналась, что была влюблена в Тома Фелтона, сыгравшего Драко Малфоя. Приходя на съёмки, она всякий раз проверяла, присутствует ли там её коллега. Дни, когда оба актёра оказывались на площадке, были для Уотсон особенно волнующими. Фелтон же отметил, что всегда относился к Уотсон как к младшей сестре.

«Жаль разочаровывать шипперов Драмионы, но Эмма настаивает, что между ними никогда не было ничего романтического, несмотря на её подростковую «влюблённость» в своего коллегу», — пишет Сабрина Барр.

Уотсон также рассказала, что была готова покинуть франшизу после окончания работы над фильмом «Гарри Поттер и Кубок огня». По словам актрисы, это произошло в период, когда она чувствовала себя одинокой и была напугана свалившейся на неё славой. Руперт Гринт сказал, что испытывал схожие чувства.

Кинокритики сходятся во мнении, что спецвыпуск «Гарри Поттера» интересен прежде всего поклонникам франшизы — у них он вызовет сильнейшую ностальгию.

«С точки зрения человека, чьё отношение (к Гарри Поттеру. — RT) находится где-то посередине спектра (как в случае автора данной статьи, чья одержимость «Гарри Поттером» сошла на нет, когда она повзрослела), «Возвращению в Хогвартс» удаётся продемонстрировать достаточно подлинных чувств, а временами и сентиментальности, чтобы не уподобиться приторно-сладкому пирогу с патокой», — считает Каролайн Фрамке.

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

© kinopoisk.ru

Спецвыпуск «Гарри Поттера», приуроченный к 20-летию первого фильма популярной серии, был анонсирован в середине ноября. По словам президента Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics Тома Ашейма, мероприятие организовано как дань уважения всем, кто так или иначе участвовал в производстве фильмов о Гарри Поттере, а также поклонникам волшебной вселенной.

В начале декабря был опубликован первый тизер спецвыпуска. В нём появились Робби Колтрейн, Мэттью Льюис и Марк Уильямс. Они исполнили роли лесника Хагрида, ученика Хогвартса Невилла Долгопупса и Артура Уизли, отца лучшего друга Гарри Поттера.

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В проекте, объединяющем многих артистов, причастных к съёмках фильмов о юном волшебнике, изначально не предполагалось участие Джоан Роулинг, чьи книги легли в основу истории. Ранее писательница оказалась в центре скандала из-за высказывания в социальной сети, в результате чего пользователи и некоторые представители киноиндустрии обвинили её в ненависти к представителям транс-сообщества.

Организаторы «Возвращения в Хогвартс» не комментировали отсутствие писательницы в спецвыпуске. Тем не менее, сразу стало известно, что в ролик войдут архивные кадры с Джоан Роулинг.

Анонс спецвыпуска вызвал неоднозначную реакцию поклонников франшизы «Гарри Поттер». Некоторые пользователи соцсетей начали призывать других бойкотировать мероприятие из-за отсутствия в нём Джоан Роулинг. Блогеры также заявили, что актёрам стоит отказаться от участия в знак солидарности или пожертвовать доход от проекта на благотворительность. Некоторые обвинили артистов в лицемерии, заявив, что они охотно зарабатывают деньги на проектах Роулинг, в то же время публично осуждая писательницу.