«Из-за серьёзных расхождений во взглядах»: Роулинг отказалась от престижной награды после обвинений в трансфобии
- Reuters
- © Neil Hall
Британская писательница Джоан Роулинг приняла решение вернуть награду Ripple of Hope, присуждаемую центром по защите прав человека имени Роберта Ф. Кеннеди, которой она была удостоена в 2019 году.
Причиной тому послужила реакция организации на недавний скандал, в центре которого оказалась писательница. В начале июня Роулинг прокомментировала в своём Twitter заголовок материала о создании более равноправного общества для «людей с менструацией», намекнув, что речь идёт о женщинах. Публикация вызвала негативную реакцию со стороны общественности: многие обвинили писательницу в ненависти к трансгендерам. Позднее Роулинг опубликовала несколько материалов, в которых попыталась объяснить свою позицию, а также выразила обеспокоенность положением женщин в Великобритании.
Разразившийся вокруг Роулинг скандал не остался незамеченным центром по защите прав человека имени Роберта Ф. Кеннеди. В начале августа президент Центра Кэрри Кеннеди опубликовала письмо, в котором заявила, что твитты Роулинг унизили трансгендеров.
«Я побеседовала с Джоан Роулинг и выразила ей моё глубокое разочарование тем, что она предпочла использовать свой выдающийся талант для продвижения риторики, уничижительной для трансгендеров и небинарных людей, а также подрывающей легитимность и целостность всего трансгендерного сообщества, которое и без того сильно страдает из-за проявлений насилия, дискриминации, преследований и маргинализации. В результате среди членов данного сообщества наблюдается высокий уровень самоубийств и попыток самоубийств, бездомности, а также случаев причинения физического или психологического ущерба. В особенности подвержены нападкам чернокожие транс-женщины и молодые трансгендеры. Права трансгендеров — это права человека», — говорится в публикации Кеннеди.
По словам главы Центра, из заявлений Роулинг можно сделать вывод, будто писательница считает данный при рождении пол основным и определяющим гендерным фактором, независимо от внутреннего самоощущения человека. Сама Кеннеди с этой позицией категорически не согласна. Она утверждает, что пол небинарен.
Кроме того, Кэрри Кеннеди подчеркнула, что заявления Роулинг противоречат ценностям Центра.
«Нападки Роулинг на трансгендерное сообщество идут вразрез с основополагающими убеждениями и ценностями Центра по защите прав человека им. Роберта Ф. Кеннеди и перечёркивают видение моего отца», — пишет президент центра.
Джоан Роулинг отреагировала на заявления Кэрри Кеннеди 27 августа. В письме, опубликованном на сайте писательницы, Роулинг упоминает, что с тех пор, как она впервые присоединилась публичным дебатам о гендерной идентичности и правах женщин, ей присылали письма с поддержкой тысячи людей, чьи интересы затрагивали эти проблемы.
Также Роулинг рассказала, что с ней связывались учёные, врачи, социальные работники и представители других сфер. Все они обеспокоены обсуждаемыми проблемами и не испытывают ненависти к трансгендерам.
Роулинг отвергла все обвинения в трансфобии в свой адрес, назвав заявления Кеннеди ошибочными.
«В (опубликованном Кэрри Кеннеди) заявлении содержался несправедливый намёк на то, что я проявляю трансфобию, а также несу ответственность за ущерб, наносимый трансгендерным людям. Как человек, который на протяжении многих лет жертвует средства различным ЛГБТ-организациям и поддерживает право трансгендерных людей жить без страха преследований, я категорически опровергаю обвинения в том, что ненавижу трансгендеров или желаю им зла. Кроме того, я не считаю защиту прав женщин чем-то неправильным, дискриминационным, наносящим вред транс-сообществу или приводящим к насилию в его отношении», — подчеркнула писательница.
Джоан Роулинг выразила сожаление из-за конфликта с центром имени Роберта Ф. Кеннеди и заявила, что вынуждена вернуть награду Ripple of Hope.
«В знак солидарности с теми, кто связался со мной, но кому не удаётся сделать так, чтобы их голоса услышали, а также из-за весьма серьёзных расхождений во взглядах между мной и Центром по защите прав человека им. Роберта Ф. Кеннеди, я не вижу иного выхода, кроме как вернуть награду Ripple of Hope, которую мне вручили в прошлом году. Я глубоко опечалена тем, что Центр счёл необходимым занять подобную позицию, но никакая награда или почесть, как бы я ни восхищалась человеком, в честь которого она названа, не значат для меня столько, чтобы я пошла наперекор голосу своей совести», — говорится в публикации Роулинг.