«Из-за серьёзных расхождений во взглядах»: Роулинг отказалась от престижной награды после обвинений в трансфобии

Джоан Роулинг объявила о решении вернуть награду Ripple of Hope, присуждаемую Центром по защите прав человека имени Роберта Ф. Кеннеди, после того, как президент организации Кэрри Кеннеди обвинила её в трансфобии. Писательница отметила, что Кеннеди ошибается в своих суждениях. Также Роулинг подчеркнула, что ни одна награда не значит для неё так же много, как право следовать указаниям собственной совести.

Британская писательница Джоан Роулинг приняла решение вернуть награду Ripple of Hope, присуждаемую центром по защите прав человека имени Роберта Ф. Кеннеди, которой она была удостоена в 2019 году.

Причиной тому послужила реакция организации на недавний скандал, в центре которого оказалась писательница. В начале июня Роулинг прокомментировала в своём Twitter заголовок материала о создании более равноправного общества для «людей с менструацией», намекнув, что речь идёт о женщинах. Публикация вызвала негативную реакцию со стороны общественности: многие обвинили писательницу в ненависти к трансгендерам. Позднее Роулинг опубликовала несколько материалов, в которых попыталась объяснить свою позицию, а также выразила обеспокоенность положением женщин в Великобритании.

Разразившийся вокруг Роулинг скандал не остался незамеченным центром по защите прав человека имени Роберта Ф. Кеннеди. В начале августа президент Центра Кэрри Кеннеди опубликовала письмо, в котором заявила, что твитты Роулинг унизили трансгендеров.

«Я побеседовала с Джоан Роулинг и выразила ей моё глубокое разочарование тем, что она предпочла использовать свой выдающийся талант для продвижения риторики, уничижительной для трансгендеров и небинарных людей, а также подрывающей легитимность и целостность всего трансгендерного сообщества, которое и без того сильно страдает из-за проявлений насилия, дискриминации, преследований и маргинализации. В результате среди членов данного сообщества наблюдается высокий уровень самоубийств и попыток самоубийств, бездомности, а также случаев причинения физического или психологического ущерба. В особенности подвержены нападкам чернокожие транс-женщины и молодые трансгендеры. Права трансгендеров — это права человека», — говорится в публикации Кеннеди.

По словам главы Центра, из заявлений Роулинг можно сделать вывод, будто писательница считает данный при рождении пол основным и определяющим гендерным фактором, независимо от внутреннего самоощущения человека. Сама Кеннеди с этой позицией категорически не согласна. Она утверждает, что пол небинарен.

Кроме того, Кэрри Кеннеди подчеркнула, что заявления Роулинг противоречат ценностям Центра.

«Нападки Роулинг на трансгендерное сообщество идут вразрез с основополагающими убеждениями и ценностями Центра по защите прав человека им. Роберта Ф. Кеннеди и перечёркивают видение моего отца», — пишет президент центра.

Джоан Роулинг отреагировала на заявления Кэрри Кеннеди 27 августа. В письме, опубликованном на сайте писательницы, Роулинг упоминает, что с тех пор, как она впервые присоединилась публичным дебатам о гендерной идентичности и правах женщин, ей присылали письма с поддержкой тысячи людей, чьи интересы затрагивали эти проблемы.

Также Роулинг рассказала, что с ней связывались учёные, врачи, социальные работники и представители других сфер. Все они обеспокоены обсуждаемыми проблемами и не испытывают ненависти к трансгендерам.

Роулинг отвергла все обвинения в трансфобии в свой адрес, назвав заявления Кеннеди ошибочными.

«В (опубликованном Кэрри Кеннеди) заявлении содержался несправедливый намёк на то, что я проявляю трансфобию, а также несу ответственность за ущерб, наносимый трансгендерным людям. Как человек, который на протяжении многих лет жертвует средства различным ЛГБТ-организациям и поддерживает право трансгендерных людей жить без страха преследований, я категорически опровергаю обвинения в том, что ненавижу трансгендеров или желаю им зла. Кроме того, я не считаю защиту прав женщин чем-то неправильным, дискриминационным, наносящим вред транс-сообществу или приводящим к насилию в его отношении», — подчеркнула писательница.

Джоан Роулинг выразила сожаление из-за конфликта с центром имени Роберта Ф. Кеннеди и заявила, что вынуждена вернуть награду Ripple of Hope.

«В знак солидарности с теми, кто связался со мной, но кому не удаётся сделать так, чтобы их голоса услышали, а также из-за весьма серьёзных расхождений во взглядах между мной и Центром по защите прав человека им. Роберта Ф. Кеннеди, я не вижу иного выхода, кроме как вернуть награду Ripple of Hope, которую мне вручили в прошлом году. Я глубоко опечалена тем, что Центр счёл необходимым занять подобную позицию, но никакая награда или почесть, как бы я ни восхищалась человеком, в честь которого она названа, не значат для меня столько, чтобы я пошла наперекор голосу своей совести», — говорится в публикации Роулинг.