«Избить, изнасиловать и подорвать»: Джоан Роулинг рассказала об угрозах трансактивистов

Британская писательница Джоан Роулинг рассказала, что получает сотни агрессивных комментариев от трансактивистов. Они угрожают ей физическим насилием и даже убийством. Также автор «Гарри Поттера» сделала репост публикации в Twitter, в которой один из блогеров желает ей обнаружить в почтовом ящике самодельную бомбу. Однако немало пользователей площадки выражают поддержку писательнице. Даже из те, кто не согласен с её высказываниями о трансгендерах, считают подобные угрозы неприемлемыми.

Британская писательница Джоан Роулинг, более года назад ставшая объектом травли в сети, рассказала на своей странице в Twitter, что до сих пор получает сотни угроз от трансактивистов. Они обещают «избить, изнасиловать, убить и подорвать» автора «Гарри Поттера».

Роулинг опубликовала скриншот сообщения одного из пользователей площадки: тот пожелал ей обнаружить в своём почтовом ящике взрывное устройство.

«Желаю вам (найти. — RT) в почтовом ящике мощную самодельную бомбу», — говорится в публикации.

«По правде говоря, когда не можешь рассорить женщину с её издателем, добиться увольнения или ареста, а попытки бойкотировать её приводят лишь к росту продаж её книг, остаётся только одно», — прокомментировала Роулинг пожелание блогера.

To be fair, when you can’t get a woman sacked, arrested or dropped by her publisher, and cancelling her only made her book sales go up, there’s really only one place to go. pic.twitter.com/MsNWXhWlyc — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 19, 2021

Многие пользователи Twitter негативно восприняли известие о продолжающейся травле. Они поддерживают писательницу и утверждают, что подобные угрозы не должны оставаться безнаказанными.

«Мне жаль, что вы продолжаете получать подобные угрозы. Положив конец анонимности в соцсетях, можно уменьшить масштаб этой проблемы», — пишет корреспондент Daily Express Ричард Палмер на своей странице.

Ещё одна пользовательница соцсети также выразила Роулинг свою поддержку и рассказала, что имеет большой опыт работы с трансгендерами. По словам блогера, те хорошо относятся к писательнице и не разделяют точку зрения критикующих её активистов.

«Просто знайте: я много лет работаю с трансгендерами (обычными людьми, а не онлайн-активистами) и все они считают вас просто, блин, гениальной и не хотят иметь с этой историей ничего общего. Они испытывают неловкость (хотя совершенно напрасно). Присоединяюсь к морю благодарностей за то, что стоите на своём», — говорит автор сообщения.

Кое-кто из комментаторов отмечает, что негативно воспринял прошлые заявления Джоан Роулинг, однако подобные угрозы в любом случае считает неприемлемыми.

«Я и правда не могу выразить словами, насколько наши с вами взгляды по этому вопросу расходятся и насколько это глубоко ранит и печалит меня как поклонницу вашего творчества. Однако эти нелепые угрозы и призывы к насилию возмутительны. Трансактивисты, так вы выставляете себя не в лучшем свете!» — пишет пользователь Twitter.

I really, really cannot state how much I disagree with you on your opinions on this issue and how they hurt & sadden me deeply as a fan. HOWEVER, these ridiculous threats and calls for violence are disgusting. Trans activists—you don’t make yourselves look good this way! — Jessie Marie (SuperGeek21) (@JessieMarie921) July 19, 2021

Были и такие, кто продолжил критиковать Джоан Роулинг за её высказывания. Писательница не стала вступать в полемику, а лишь поблагодарила всех выразивших ей свою поддержку и рассказала, что работает над новой книгой о приключениях детектива Корморана Страйка — главного героя литературной серии, которую Роулинг выпускает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

«Мне пора возвращаться к работе над главой, но всем, кто прислал мне прекрасные, добрые и смешные посты и слова поддержки, огромное спасибо. Жаль, что у меня не хватает времени, чтобы ответить вам всем, но у Страйка с Робин сейчас непростой этап расследования, так что надо оставить им парочку подсказок», — пояснила Роулинг.

Писательница оказалась в центре скандала в июне 2020 года. Тогда она сделала репост публикации о создании более равноправного общества для «людей с менструацией». Роулинг с иронией отметила, что таких людей обычно называют женщинами.

Этот комментарий вызвал негативную реакцию общественности. Пользователи площадки утверждали, что Роулинг не учла особенности физиологии трансгендеров, и обвиняли её в трансофобии.

Позднее писательница опубликовала ещё несколько сообщений, в которых попыталась объяснить свою позицию. Она отметила, что нельзя игнорировать понятие пола, а также подчеркнула, что не имеет ничего против трансгендеров.

«У меня есть знакомые трансгендеры, и я люблю их, но если уничтожить понятие пола, то это лишит многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Говорить правду — не означает ненавидеть», — заметила Роулинг.

Вскоре она опубликовала на своём сайте эссе, в котором рассказала, что её беспокоит положение женщин в стране. Писательница объяснила, что расширение прав трансгендерных женщин в некоторых случаях может привести к тому, что девочки и женщины, являющиеся таковыми с рождения, окажутся в опасности.

Также по теме «Покойся с миром»: за что затравили Джоан Роулинг Джоан Роулинг вновь подверглась травле в сети. Это произошло на фоне выхода нового детектива британской писательницы: в книге...

«Когда вы открываете двери женских туалетов и раздевалок для любых мужчин, считающих себя женщинами или относящих себя к женскому полу, — а, как я уже сказала, сертификаты, подтверждающие гендерную принадлежность, теперь могут выдаваться людям без проведённой операции по смене пола и без гормонального лечения, — то вы открываете двери всем мужчинам без исключения, которые хотят зайти внутрь», — писала Роулинг.

Однако ей не удалось убедить пользователей платформы. К травле подключились и звёзды, среди которых были актёры, исполнившие роли в фильмах по произведениям Роулинг, — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Эдди Редмэйн.

Вскоре крупнейшие сетевые фан-сообщества, посвящённые франшизе «Гарри Поттер», присоединились к обвинениям в адрес Роулинг. Они подчеркнули, что не разделяют её взглядов и впредь планируют отказаться от публикаций о личной жизни и различных достижениях писательницы, в то же время продолжая освещать новости, связанные с франшизой и другими её работами.

Новый виток травли начался в сентябре 2020 года, накануне выхода новой книги Джоан Роулинг — пятой части серии романов о Корморане Страйке. Тогда в сети появилось множество публикаций с сообщениями о смерти писательницы. Все они сопровождались хештегом #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг»). Одни пользователи писали, что сообщения скорее адресованы карьере Роулинг, другие выкладывали оскорбительные иллюстрации и предлагали отметить смерть литератора.