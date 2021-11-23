«Могла бы ими весь дом обклеить»: Джоан Роулинг рассказала об угрозах убийством

Джоан Роулинг сообщила о публикации в соцсетях снимка, на котором виден её домашний адрес. По мнению писательницы, таким образом авторы фотографии хотели запугать её и помешать её «деятельности по защите прав женщин». Автор «Гарри Поттера» напомнила, что ей регулярно угрожают убийством, и подчеркнула, что не откажется от своей точки зрения. Травля Джоан Роулинг началась в 2020 году: тогда писательницу обвинили в трансфобии.

Британская писательница Джоан Роулинг на своей странице в Twitter сообщила, что ей поступают угрозы. По словам автора «Гарри Поттера», «трое активистов» опубликовали в социальной сети фотографию, на которой виден её домашний адрес.

«В прошлую пятницу адрес моей семьи был опубликован в Twitter тремя активистами, которые сфотографировались перед нашим домом, тщательно подобрав ракурс так, чтобы был виден наш адрес», — отметила Роулинг.

В серии публикаций она перечислила имена ранее связавшихся с ней девушек, которые также столкнулись с угрозами из-за своего мнения по поводу половой принадлежности.

«Ни одна из этих женщин не защищена так, как я. Они и их семьи живут в атмосфере страха и страдания исключительно потому, что отказываются слепо согласиться с тем, что социально-политическая концепция гендерной идентичности должна заменить концепцию пола», — отметила Джоан Роулинг.

Писательница предположила, что опубликовавшие фото с её адресом «активисты» своими действиями надеялись помешать ей в борьбе за права женщин, и подчеркнула, что не намерена прекращать свою деятельность.

Роулинг отметила, что и так получает достаточно писем с угрозами и обвинениями.

«Им стоило бы задуматься о том, что мне уже столько раз угрожали смертью, что я могла бы весь дом этими угрозами обклеить, а высказываться не перестала», — подчеркнула она.

Также Роулинг лично обратилась к трансактивистам. «Лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин, — это прекратить преследовать, домогаться и угрожать нам», — уверена писательница.

Впоследствии фотографии с адресом писательницы были удалены из соцсети — авторы сослались на большое количество поступивших им «серьёзных и угрожающих трансфобных сообщений» и заявили, что приняли решение убрать публикации.

Glad you're OK, but thoughts & prayers to the sub-100 follower account that got 5k+ (positive) notifications defending you. pic.twitter.com/Sqp8QFE48D — Andrew R (@ExcelPope) November 22, 2021

Роулинг поблагодарила подписчиков, которые жаловались в поддержку Twitter на данную публикацию. Также она попросила всех, кто ретвитнул пост с фотографией адреса (даже с целью его осуждения), удалить кадр.

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Высказывания Джоан Роулинг привлекли внимание общественности в июне 2020 года. Тогда писательница опубликовала пост в Twitter, где иронично прокомментировала фразу «люди с менструацией».

«Уверена, что раньше у этих людей было название. Помогите вспомнить — бенщины? денщины? менщины?» — написала Роулинг. После этого её обвинили в ненависти к трансгендерам, поскольку она якобы не учла особенности их физиологии.

Кроме того, из этой публикации некоторые пользователи площадки сделали вывод, что писательница отказывает женщинам в праве считаться таковыми, если у них есть проблемы со здоровьем.

Вскоре писательница уточнила значение собственных слов и объяснила, что выступает за сохранение понятия пола.

«Если пола не существует, то не бывает и однополого влечения. Если пола не существует, то стирается проживаемая женщинами всего мира реальность. У меня есть знакомые трансгендеры, и я люблю их, но если уничтожить понятие пола, то это лишит многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Говорить правду — не означает ненавидеть», — подчёркивала Роулинг.

Тем не менее травля не прекратилась. Писательницу критиковали не только пользователи социальных сетей, но и актёры, участвовавшие в съёмках «Гарри Поттера», а также фан-сообщество.

В сентябре 2020 года в социальных сетях набрал популярность хештег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Дж. К. Роулинг») — новый виток травли начался на фоне выхода книги писательницы Troubled Blood об убийце-трансвестите. Тогда Роулинг осудили «за показную ненависть» к представителям транссообщества.

Летом 2021 года писательница рассказала, что получает множество угроз и агрессивных комментариев. Некоторые пользователи социальных сетей обещают «избить, изнасиловать, убить» Роулинг.

16 ноября стало известно, что писательница не появится в специальном эпизоде «Гарри Поттера». Выпуск «Возвращение в Хогвартс» покажут на HBO Max 1 января 2022 года по случаю 20-летия кинофраншизы. В записи ролика примут участие многие звёзды экранизации, а Роулинг можно будет увидеть только в архивных кадрах.