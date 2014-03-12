Свергнув законную власть, марионетки Вашингтона отдали страну на откуп иностранным банкирам и местным олигархам. Отныне ограбленных украинцев ждут «меры жесткой экономии», и лишь Крым смог избежать этой печальной участи. Так считает экс-заместитель министра финансов США Пол Крейг Робертс.

Oman Tribune: Россия лезет в американский огород

Рост продаж российского оружия в странах Латинской Америки показателен: таким образом Россия пытается играть в этом регионе все более важную роль. При этом Москва проникает в традиционно американскую сферу влияния, пишет Oman Tribune.