Vanguard: Встреча Путина и Обамы на G20 дает надежду на «оттепель» Непродолжительное общение Владимира Путина и Барака Обамы на G20 в Турции выглядело гораздо радушнее, чем их предыдущая встреча, пишет Vanguard. Таким образом, отмечает издание, лидерам России и США впервые удалость «растопить лед» в отношениях после начала сирийской кампании Москвы. 15 ноября 2015 Vanguard

Нигерийский журналист: Россия не достойна быть другом Африки Расизм в России повсеместен, и от него не застрахован никто: ни известный футболист, ни студент, ни даже президент США, считает нигерийская газета Guardian. По мнению автора статьи, африканские лидеры не должны поддаваться на соблазнительные предложения Путина, поскольку искать друзей на черном континенте его вынуждают лишь санкции. 27 октября 2014 Guardian (Nigeria)

Нигерийские проститутки едут в Россию с одобрения родителей Жестокое обращение и даже случаи убийств не останавливают нигериек от приезда в Россию на секс-работы, сетует посол Нигерии в Москве Ассам Еканем Ассам. В интервью THISDAY LIVE он отметил, что ежемесячно до 200 девушек попадает незаконным путем в Россию. И что самое печальное – многие из них отправляются на «заработки» с подачи родителей. 21 июня 2013 THISDAY LIVE

Россиянина вызволили из плена нигерийских пиратов Среди четырех иностранцев, которых освободили из плена в Нигерии, был один россиянин, пишет Daily Post. В нигерийской полиции сообщают, что операцию по спасению заложников, которые пробыли в заточении больше месяца, начали, как только стало известно об их местонахождении. 26 мая 2013 Daily Post