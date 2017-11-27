Литовский курьер: Грибаускайте подписала закон Магнитского Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, запрещающий въезд в страну иностранцам, связанным с коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Как передаёт «Литовский курьер», на прошлой неделе сейм принял резолюцию с фамилиями 44 человек, которые могут быть включены в список нежелательных в Литве лиц. 27 ноября 2017 Литовский курьер

Znad Wilii: Молодые поляки в Литве чаще смотрят российское ТВ Как показывают соцопросы, молодые люди из числа этнических поляков, которые проживают в Литве вместе с семьей, больше подвержены «российской пропаганде», потому что они вместе с пожилыми родителями регулярно смотрят российское ТВ и читают российскую прессу. При этом они довольно часто используют русский для повседневного общения, отмечает литовское радио на польском языке Znad Wilii. 20 апреля 2016 Znad Wilii