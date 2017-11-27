Литва
Литовский курьер: Грибаускайте подписала закон Магнитского
Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, запрещающий въезд в страну иностранцам, связанным с коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Как передаёт «Литовский курьер», на прошлой неделе сейм принял резолюцию с фамилиями 44 человек, которые могут быть включены в список нежелательных в Литве лиц.
Znad Wilii: Молодые поляки в Литве чаще смотрят российское ТВ
Как показывают соцопросы, молодые люди из числа этнических поляков, которые проживают в Литве вместе с семьей, больше подвержены «российской пропаганде», потому что они вместе с пожилыми родителями регулярно смотрят российское ТВ и читают российскую прессу. При этом они довольно часто используют русский для повседневного общения, отмечает литовское радио на польском языке Znad Wilii.
Kurier Wileński: Украина идет по стопам Югославии
Власти Украины ведут войну не только против ополченцев: им приходится сражаться с коррупцией, пропагандой, безработицей и экономическим кризисом внутри страны. При этом за год с момента смены власти в Киеве ни по одному направлению прорыва достичь не удалось. Если так будет длиться и дальше, то Украину ждет судьба развалившейся Югославии, пишет Kurier Wilenski.